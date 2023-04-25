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26 апреля, 2023
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Вышел дебютный тизер третьего сезона «Ведьмака»

Ведьмака

Опубликован дебютный тизер третьего сезона «Ведьмака». Третий сезон разделят на две части – первая часть, состоящая из пяти эпизодов, выйдет на Netflix 29 июня. Релиз второй части из трех эпизодов состоится 27 июля 2023 года.

Главную роль Геральта в новом сезоне по-прежнему исполняет Генри Кавилл, а начиная с четвертого сезона, роль перейдет Лиаму Хемсворту («Голодные игры»). Об этом в Netflix объявили осенью 2022 года.

Ранее был представлен первый постер третьего сезона с изображением Геральта, Цири и Йеннифэр.

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