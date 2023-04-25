ChatGPT назвал 10 самых перспективных профессий будущего

Нейросеть ChatGPT назвала десять самых перспективных профессий будущего. Итоги эксперимента были опубликованы Telegram-каналом NN.

На первом месте оказалась профессия инженера-программиста, специализирующаяся на ИИ. Работа предусматривает разработку алгоритмов, систем машинного обучения и ИИ, обучение и оптимизация моделей.

Второе место досталось робототехникам, которым представит разрабатывать и проектировать роботов, а также интегрировать их в производственные процессы, диагностировать и ремонтировать их.

Третье место занял специалист по кибербезопасности. На этой должности нужно выстраивать защиту компьютеров, оценивать риски, выявлять уязвимости, а также разрабатывать меры по усилению безопасности.

В десятку также вошли биотехнолог, разработчик виртуальной и дополненной реальности, блокчейн-инженер, инженер устойчивости энергетики, специалист по генной терапии и генному редактированию, дата-аналитик и инженер-программист интернета вещей.

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