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27 апреля, 2023
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Синхронизация iPhone с Windows 11 теперь доступна через сервис Phone Link

Phone Link

Компания Microsoft объявила о распространении новой функциональности приложения Phone Link для Windows 11. Теперь компьютер может синхронизироваться не только с Android-смартфонами, но и с устройствами под управлением iOS.

С помощью сервиса Phone Link на Windows 11 и приложения Link to Windows в iOS пользователь может совершать и принимать звонки, отправлять и получать текстовые сообщения iMessage и просматривать уведомления прямо с компьютера.

Требуется iPhone с iOS 14 или новее, Bluetooth и последняя версия приложения Phone Link. Функция недоступна для iPadOS или macOS. Microsoft уточняет, что работа iMessage ограничивается только текстовыми сообщениями в личных чатах. Обмен фото/видео и групповые сообщения не поддерживаются.

Все пользователи Windows 11 получат возможности синхронизации Phone Link с iOS к середине мая.

 

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