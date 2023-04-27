Синхронизация iPhone с Windows 11 теперь доступна через сервис Phone Link

Компания Microsoft объявила о распространении новой функциональности приложения Phone Link для Windows 11. Теперь компьютер может синхронизироваться не только с Android-смартфонами, но и с устройствами под управлением iOS.

С помощью сервиса Phone Link на Windows 11 и приложения Link to Windows в iOS пользователь может совершать и принимать звонки, отправлять и получать текстовые сообщения iMessage и просматривать уведомления прямо с компьютера.

Требуется iPhone с iOS 14 или новее, Bluetooth и последняя версия приложения Phone Link. Функция недоступна для iPadOS или macOS. Microsoft уточняет, что работа iMessage ограничивается только текстовыми сообщениями в личных чатах. Обмен фото/видео и групповые сообщения не поддерживаются.

Все пользователи Windows 11 получат возможности синхронизации Phone Link с iOS к середине мая.