Trendyol подписал партнерское соглашение о работе на азербайджанском рынке с PASHA Holding

Известная турецкая платформа электронной торговли Trendyol подписала партнерское соглашение с PASHA Holding о начале прямого сотрудничества. В соответствии с соглашением Trendyol и Pasha Holding создадут компанию, которая будет осуществлять совместную деятельность в области электронной коммерции в Азербайджане. Таким образом, Trendyol откроется Азербайджану вслед за Германией.
Выступая на церемонии подписания соглашения, состоявшейся в рамках проходящего в Турции аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил, что Trendyol теперь будет служить брендом этой страны в Азербайджане, и отметил, что это позволит еще больше увеличить объем торговли между двумя странами.