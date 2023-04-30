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1 мая, 2023
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Trendyol подписал партнерское соглашение о работе на азербайджанском рынке с PASHA Holding

Trendyol

Известная турецкая платформа электронной торговли Trendyol подписала партнерское соглашение с PASHA Holding о начале прямого сотрудничества. В соответствии с соглашением Trendyol и Pasha Holding создадут компанию, которая будет осуществлять совместную деятельность в области электронной коммерции в Азербайджане. Таким образом, Trendyol откроется Азербайджану вслед за Германией.

Выступая на церемонии подписания соглашения, состоявшейся в рамках проходящего в Турции аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил, что Trendyol теперь будет служить брендом этой страны в Азербайджане, и отметил, что это позволит еще больше увеличить объем торговли между двумя странами.

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