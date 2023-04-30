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1 мая, 2023
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Bakcell представляет лидеров скорости «Формулы 1»!

Наряду с лидерами скорости гонок «Формулы 1», Bakcell стала одним из символов высокой скорости Гран-при Азербайджана.

В последний день «Формулы 1» болельщики стали свидетелями жаркой борьбы на треке, а также приняли участие в различных конкурсах на стенде Bakcell.

В качестве специальных гостей, трибуну Bakcell посетили храбрые ветераны Отечественной войны. Ветераны протестировали ультраскоростную сеть Bakcell и приняли участие в играх на стенде.

Отметим, что стенд Bakcell, объединяющий в себе скорость и развлечения, имел огромную популярность среди любителей гонок на всем протяжении Гран-при Азербайджана.

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