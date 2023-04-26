Топ-3 схемы, как онлайн-мошенники могут использовать «Формулу-1»

Скоро в Баку начнется Гран-при Формулы-1. Масштабные и долгожданные спортивные мероприятия всегда используются злоумышленниками как повод нажиться. Поэтому, покупая билеты на событие, стоит быть осторожным. Чтобы сберечь деньги и обезопаситься от мошенников, «Лаборатория Касперского» предлагает следовать следующим советам.

Самые популярные мошеннические схемы

1. Поддельные сервисы по продаже билетов

Фальшивые сайты могут выглядеть очень правдоподобно, быть хорошо свёрстаны, содержать ключевые слова вроде «formula1», «bakuformula1». Злоумышленники могут покупать SSL-сертификаты, обеспечивающие безопасное соединение между веб-сервером и браузером, благодаря чему адрес фальшивого сайта может начинаться с https. Такой значок безопасного соединения может усыпить бдительность спортивных фанатов.

2. Фальшивые лотереи от спонсоров

Злоумышленники могут рассылать спам-письма с обещанием выигрыша в лотерее, якобы проводимой официальными партнерами мероприятия. Такие сообщения содержат вложения (обычно документы в формате PDF или DOCX), в которых «победителя» поздравляют и просят направить контактные данные (имя, дата рождения, адрес, адрес электронной почты, номер телефона) для получения приза. Такие рассылки зачастую направлены на сбор информации о пользователях, но также могут содержать вредоносные вложения в виде троянов.

3. «Вы стали победителем!»

Еще один тип мошенничества — предложение принять участие в розыгрыше билетов или выиграть поездку на гонку. От пользователя требуется либо зарегистрироваться на поддельной промо-странице и указать адрес электронной почты, либо, как в случае с лотерейными электронными письмами, отправить «организаторам» свои контактные данные. Такие сообщения отправляются от имени «Формулы-1», как правило, с адресов на недавно зарегистрированных доменах. Целью таких схем в основном является обновление баз данных электронной почты для распространения спама или вредоносных рассылок.

Как безопасно купить билеты?