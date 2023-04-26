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27 апреля, 2023
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Red Hat сократит сотни сотрудников

Red Hat

Увольнения, начавшиеся в IBM, затронули и ее дочернюю компанию Red Hat. Об этом сообщил сотрудникам во внутренней корпоративной рассылке директор Red Hat Мэтт Хикс (Matt Hicks).

В настоящее время в головном офисе Red Hat (Роли, Северная Каролина, США) работает 2200 сотрудников и еще 19 тыс. в отделениях по всему миру. Будет уволено до 4% штата, но точное число сокращаемых рабочих мест не уточняется. Известно, что увольнения будут проведены в несколько этапов и не затронут сотрудников, вовлеченных в создание продуктов и прямые продажи клиентам.

Red Hat пообещала выплатить уволенным компенсацию в размере заработной платы за 3–6 мес. и начисленные ранее бонусы, а также поддержать бывших сотрудников в поиске новой работы. Эти условия могут отличаться в зависимости от страны. Компания намерена завершить увольнения до конца второго квартала.

Сокращению персонала способствуют негативные прогнозы относительно предстоящей прибыли. Например, в последнем квартале доход Red Hat вырос на 8%, что воспринимается как замедление роста, так как с 2019 года компания демонстрировала рост в среднем на уровне 15%.

Дополнительно можно отметить, что в начале года IBM анонсировала увольнение 3900 сотрудников, но затем появились сведения об увеличении числа увольнений до 5000. За несколько месяцев до этого в IBM было нанято 7000 новых работников. Некоторые аналитики объясняют увольнения избавлением от избыточного персонала, нанятого из-за нехватки рабочей силы в момент роста экономической активности после пандемии.

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