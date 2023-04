«Сегодня HP Inc. сосредоточен на развитии решений для гибридной работы»

Компания Techpro DC начинала свою деятельность как дистрибьютор продукции и решений Hewlett-Packard Company. И после того, как в сентябре 2014 года было объявлено о разделении HР на Hewlett Packard Enterprise, которому достался бизнес энтерпрайз-решений, и HP Inc., унаследовавшему все активы по разработке и выпуску персональных вычислительных систем и принтеров, Techpro DC продолжил усиливать лидирующие позиции по дистрибуции обоих брендов в регионе. Сегодня мы поговорим о позиционировании бренда HP Inc., о решениях и сервисах, которые этот производитель представляет на рынке региона, с Илькином Гусейнли, ведущим вендор-менеджером одного из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, которым является компания Techpro DC.

— Как разделение компании НР в 2014 году отразилось на работе дистрибьютора?

— Разделение компании HP позволило нам сильнее сконцентрироваться на столь разных сферах деятельности новых брендов. С этой целью в Techpro DC было создано две команды, включающие в себя менеджеров по продуктам, пресейл-специалистов и инженеров, которые занимаются продвижением продуктов и услуг Hewlett Packard Enterprise и HP Inc. Около 7 лет моя команда сосредоточена на направлении, непосредственно связанном с дистрибуцией персональных компьютеров и мониторов, ноутбуков, систем печати, аксессуаров и расходных материалов, а также сервисов, которые разрабатывает и предлагает HP Inc. не только на родном рынке Азербайджана, но и на рынках региона, где представлен Techpro DC. Наши успехи хорошо заметны в Средней Азии, где компания добилась широкой известности благодаря масштабным проектам, реализованным за последние 5 лет. Также мы получили прекрасную возможность раскрыть потенциал компании как Value Added IT Distributor в Грузии, где в прошлом году открылся наш офис.

— Сегодня основное внимание корпоративного сегмента и обычных пользователей приковано к рынку ноутбуков. За последние годы линейки этих устройств практически у каждого производителя стали настолько емкими, что позволяют найти устройство под любые задачи, включая даже самые сложные, которые раньше возлагались на профессиональные рабочие станции. Также серьезно развивается рынок геймерских устройств. Как ориентироваться в предложениях HP Inc. в этой сфере?

— Мировой рынок ноутбуков за прошедшие годы подвергся серьезной трансформации на основе новейших инноваций, которые производители внедряли в свои продукты. Не стали исключением и устройства HP Inc. Одним из главных новшеств я считаю смену соотношения сторон экрана ноутбуков со стандартных 16:9 на более удобное 16:10. Вроде бы не столь заметное изменение, но оно вывело работу с офисными приложениями на совершенно новый уровень. Также произошел резкий скачок в вопросе увеличения времени автономной работы, в основном, за счет появления на рынке новых энергоэффективных процессоров, развития технологий пассивного и активного охлаждения, а также использования специальных материалов при изготовлении корпусов ноутбуков. Например, для флагманских моделей ноутбуков НР Dragonfly заявлено до 24 часов автономности при определенных сценариях работы. И это свойствено не только для топовых устройств. Сейчас очень сложно найти на рынке ноутбук, время автономной работы которого составляло бы меньше, чем 16 часов.

Что касается линеек ноутбуков HP Inc., то научиться ориентироваться в этом многообразии не так сложно. Сегодня компания предлагает ноутбуки для бизнес-сегмента, в число которых входят мегапопулярная в Азербайджане линейка НР 250, линейка HP Probook 450, относящаяся к среднему классу устройств, линейки НР EliteBook 600 и EliteBook 800, а также премиальные ноутбуки HP Elite Dragonfly, получившие корпуса из магниевого сплава, топовую аппаратную начинку и самую продвинутую систему охлаждения. Потребительские устройства представлены всеми нам знакомыми и популярными линейками НР 200, НР Pavilion и HP Spectre. Геймерские ноутбуки — это, безусловно, линейка Omen, которая, кроме ноутбуков, включает в себя также мощные геймерские станции и мониторы. До последнего времени под брендом Omen выпускались и периферийные устройства, но их постепенно заменяют клавиатуры, гарнитуры и мыши бренда HyperX, приобретенного HP Inc. в 2021 году. В том же году на рынке появилась еще одна линейка ноутбуков под названием Victus, устройства которой стали доступным способом приобщения к геймингу для более экономичных пользователей. Кстати, ноутбуки HP Victus, благодаря своим характеристикам и не столь аутентичному виду как устройства линейки Omen, оказались востребованными среди обычных пользователей и корпоративных клиентов.

Я также не могу не упомянуть линейки мобильных рабочих станций HP ZBook Studio, ZBook Create, ZBook Fury и ZBook Power. Эти флагманские модели, оснащаемые самыми мощными процессорами и видеокартами, обладающие максимальными возможностями для апгрейда при высокой степени мобильности, предлагают профессионалам максимально высокую производительность и универсальность. Особенно хорошо эти линейки зарекомендовали себя в условиях массового перехода к гибридной работе, позволяя удаленно принимать участие в совместной работе над сложнейшими проектами с графической составляющей. То же самое относится и к линейкам настольных рабочих станций Z2, которая является самой популярной на нашем рынке, Z4, Z6 и Z8, а также профессиональным мониторам.

— А какие тенденции на нашем рынке свойственны таким устройствам, как моноблоки и тонкие клиенты?

— Компании, которые изначально работают с серверной инфраструктурой НРE, предпочитают использовать устройства HP Inc. в офисах и в филиалах, поэтому мы наблюдаем очень высокий спрос на линейку HP Thin Client вне зависимости от того базовые это модели или топовые устройства t740, которые позволяют повысить продуктивность и эффективность совместной работы, не сильно отражаясь на бюджете компании. Что касается моноблочных компьютеров, то я хочу отметить, что и этот сегмент, который за время пандемии был серьезно переработан, продолжает оставаться самым удачным выбором для ряда офисных сотрудников, государственных служащих и домашних пользователей. В ассортименте продукции HP Inc. достаточно решений под любые задачи. Главное здесь — выявить потребность самого заказчика. С этой целью нами были разработаны определенные опросники, по которым работают с заказчиками наши партнеры. Это позволяет нам понять, для каких целей приобретается оборудование и сделать предложение из соображений лучшего соотношения цены, качества и возможностей.

— Одно из основных направлений деятельности HP Inc. — принтеры и расходные материалы к этим устройствам. И тема использования оригинальных картриджей всегда была «болезненной» для этого производителя. Изменилась ли ситуация за последние годы?

— Techpro DC, как дистрибьютор HP Inc. и Value Added IT Distributor на рынке, всегда следует политике официальных поставок. Мы всячески стараемся донести до партнеров, ритейлеров и конечных пользователей, что если вы приобретаете оборудование по официальным каналам, то следует использовать и официально производимые расходные материалы, иначе конечный потребитель может быть просто лишен гарантии и потерять свои средства. Приобретение оригинальных расходных материалов не только обеспечивает вас гарантией от производителя и дистрибьютора, но и продлевает срок службы самих принтеров, а также обеспечивает высокое качество печати во время всего жизненного цикла устройства. И нас очень радует, что за последние годы ситуация в стране меняется коренным образом. На рынке появилось немало заказчиков, которые понимают, чем грозит использование поддельных или контрафактных картриджей. Обычные пользователи тоже начинают осознавать подобные риски, стараясь закладывать в свой бюджет расходы на приобретение оригинальных картриджей. Так что я надеюсь, что мы скоро придем к моменту, когда подобный вопрос даже не будет озвучиваться.

За время пандемии рынок печати приобрел новое дыхание, потому что гибридная и удаленная работа стали трендом. Таким пользователям необходим доступ к полному функционалу, который раньше могли предоставить только офисные устройства. В связи с этим заметно расширился не только ассортимент лазерных и струйных принтеров. На рынке появились очень практичные и доступные для обычных пользователей многофункциональные устройства. К тому же увеличился список преимуществ, которые пользователи могут получить за счет облачных сервисов и беспроводной печати. Помимо этого, HP Inc. продолжает развивать свои прогрессивные технологии печати Neverstop, Tank и другие. Программные интерфейсы устройств этого вендора по-прежнему остаются самыми удобными и понятными, а сами устройства надежны, неприхотливы и просты в использовании.

— На тренде перехода к гибридной работе основным становится вопрос обеспечения кибербезопасности. Как он реализуется в устройствах HP Inc.?

— Гибридная работа подразумевает наличие инструментов, позволяющих пользователям принимать участие в совместных проектах, получая доступ ко всем ресурсам офисной инфраструктуры, независимо от их местонахождения. Безусловно, в таких условиях вопросы обеспечения безопасности работы выходят на новый уровень. Так, в конце марта компания HP Inc. представила портфолио под названием FutureReady, включающее 150 продуктов, услуг и решений, созданных именно для гибридной работы, основным элементом которых является внимание к защите данных пользователей. Например, пакет HP Security Suite, включенный в это портфолио, обеспечивает безопасность пользовательских данных, в том числе благодаря новой системе обнаружения физических вторжений HP Tamper Lock, которая оповестит IТ-подразделения, если кто-то попытается получить несанкционированный доступ к ноутбуку. Кроме того, еще полтора года назад компания представила интегрированное решение HP Wolf Security, включающее портфолио защищенных компьютеров и принтеров, программно-аппаратный комплекс для защиты конечных устройств и сервисы для обеспечения безопасности, призванные защитить клиентов в эпоху роста киберугроз. Данное решение основано на принципах ZeroTrust и использует самые современные интеллектуальные технологии для снижения нагрузки на IТ-персонал. И, кстати, мы сейчас ведем переговоры о локализации этого решения для азербайджанского рынка.

В заключение я также хотел бы отметить, что НР Inc. сегодня продвигает не только свои аппаратные и программные средства, но и различные сервисы, включая HP Care Pack, расширяющий условия стандартной гарантии производителя на программное обеспечение, компьютерное и периферийное оборудование, позволяя установить необходимый уровень технической поддержки и ее длительность в зависимости от существующих в компании требований и реализуемых задач. И Techpro DC старается, чтобы большинство наших заказчиков было обеспечено подобной гарантией.