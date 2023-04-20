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20 апреля, 2023
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Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области предоставления облачных услуг

Bulutistan

13 апреля в Баку прошла конференция «Технологии устойчивого развития: технологии 4-й Промышленной Революции и облачные решения», организаторами которой выступили Центр анализа и координации 4-й Промышленной Революции (C4IR Azerbaijan) при Министерстве экономики Азербайджана и компания Bulutistan — первый и ведущий локальный поставщик облачных услуг в Турции. Следует отметить, что недавно компания Bulutistan вышла на азербайджанский рынок, став первым поставщиком мультиоблачных услуг в нашей стране.

В рамках прошедшего мероприятия был организован обмен знаниями и опытом по вопросам кибербезопасности и применения облачные технологий в финансовой сфере.

«Я хотел бы поблагодарить всех спикеров и участников конференции, в число которых также вошли представители таких компаний из Турции, как ADEO Cyber Security, next4biz, GTech (G Teknoloji Bilişim San ve Tic AŞ.) и OntoMeet», — отметил во время своего выступления глобальный генеральный менеджер Bulutistan Ондер Шахин.

Глобальный генеральный менеджер Bulutistan Ондер Шахин

Руководитель (Country Manager) «Bulutistan Azerbaijan» Самир Нуриев отметил, что Азербайджан стал одной из самых привлекательных стран в мире для инвестиций и что экономическая стабильность, а также благоприятная бизнес-инвестиционная среда привлекают иностранных инвесторов. «Вложенные в развитие инвестиции сыграют решающую роль в ускорении цифровой трансформации частного сектора, клиентов и партнеров по всей стране. Благодаря адаптируемым, доступным, масштабируемым и устойчивым решениям, которые предлагает Bulutistan, мы стали первым поставщиком мультиоблачных услуг в Азербайджане, заключив меморандум о стратегическом сотрудничестве с ООО «AzInTelecom». Вместе с нашеми партнерамы мы поддержим реализацию цифровой трансформации в Азербайджане», — подчеркнул Самир Нуриев.

Руководитель (Country Manager) «Bulutistan Azerbaijan» Самир Нуриев

«ООО «AzInTelecom» постоянно изучает опыт лидирующих стран с целью расширения и улучшения облачных сервисов. В качестве одного из шагов в этой сфере я бы хотел отметить подписанный с компанией Bulutistan меморандум, согласно которому наши компании будут осуществлять совместные мероприятия по развитию облачных услуг в Азербайджане и регионе», — отметил советник председателя правления ООО «AzInTelecom» Садиг Йолчуев.

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