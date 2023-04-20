Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области предоставления облачных услуг

13 апреля в Баку прошла конференция «Технологии устойчивого развития: технологии 4-й Промышленной Революции и облачные решения», организаторами которой выступили Центр анализа и координации 4-й Промышленной Революции (C4IR Azerbaijan) при Министерстве экономики Азербайджана и компания Bulutistan — первый и ведущий локальный поставщик облачных услуг в Турции. Следует отметить, что недавно компания Bulutistan вышла на азербайджанский рынок, став первым поставщиком мультиоблачных услуг в нашей стране.

В рамках прошедшего мероприятия был организован обмен знаниями и опытом по вопросам кибербезопасности и применения облачные технологий в финансовой сфере.

«Я хотел бы поблагодарить всех спикеров и участников конференции, в число которых также вошли представители таких компаний из Турции, как ADEO Cyber Security, next4biz, GTech (G Teknoloji Bilişim San ve Tic AŞ.) и OntoMeet», — отметил во время своего выступления глобальный генеральный менеджер Bulutistan Ондер Шахин.

Руководитель (Country Manager) «Bulutistan Azerbaijan» Самир Нуриев отметил, что Азербайджан стал одной из самых привлекательных стран в мире для инвестиций и что экономическая стабильность, а также благоприятная бизнес-инвестиционная среда привлекают иностранных инвесторов. «Вложенные в развитие инвестиции сыграют решающую роль в ускорении цифровой трансформации частного сектора, клиентов и партнеров по всей стране. Благодаря адаптируемым, доступным, масштабируемым и устойчивым решениям, которые предлагает Bulutistan, мы стали первым поставщиком мультиоблачных услуг в Азербайджане, заключив меморандум о стратегическом сотрудничестве с ООО «AzInTelecom». Вместе с нашеми партнерамы мы поддержим реализацию цифровой трансформации в Азербайджане», — подчеркнул Самир Нуриев.

«ООО «AzInTelecom» постоянно изучает опыт лидирующих стран с целью расширения и улучшения облачных сервисов. В качестве одного из шагов в этой сфере я бы хотел отметить подписанный с компанией Bulutistan меморандум, согласно которому наши компании будут осуществлять совместные мероприятия по развитию облачных услуг в Азербайджане и регионе», — отметил советник председателя правления ООО «AzInTelecom» Садиг Йолчуев.