Самое интересное из мира мобильных приложений

Представляем вам новую рубрику, в рамках которой мы будем знакомить вас с самыми интересными новостями в сфере разработки мобильных приложений, произошедшими за месяц.

Безопасность

Метки конфиденциальности данных для большинства популярных приложений в Google Play являются ложными

Метки безопасности данных Google Play Store говорят о том, что ни TikTok, ни Twitter не передают ваши личные данные третьим лицам. Однако в политиках конфиденциальности приложений прямо указано, что они передают информацию о пользователях рекламодателям, интернет-провайдерам, платформам и многим другим типам компаний. Вот два самых вопиющих примера, обнаруженных Mozilla в рамках исследования *Privacy Not Included, затронувшего политики конфиденциальности и метки 20 самых популярных платных приложений и 20 самых популярных бесплатных приложений в Google Play Store. Почти в 80% проверенных приложений Mozilla обнаружила, что ярлыки были ложными или вводящими в заблуждение из-за несоответствий между политиками конфиденциальности приложений и информацией, которую приложения сами сообщили в форме безопасности данных Google. Исследователи пришли к выводу, что система не помогает потребителям сделать более осознанный выбор в отношении своей конфиденциальности перед покупкой или загрузкой одного из 2,7 млн. приложений в магазине.

IТ-служба Еврокомиссии в целях кибербезопасности потребовала от сотрудников удалить TikTok с рабочих устройств

IТ-служба Еврокомиссии разослала электронные письма всем сотрудникам исполнительного органа Евросоюза с требованием удалить приложение видеосервиса TikTok со своих рабочих устройств, а также с личных устройств, на которых используются приложения и сервисы ЕК. Требование обусловлено необходимостью обеспечения защиты данных. Пресс-секретарь ЕС Соня Господинова (Sonya Gospodinova) заявила, что совет корпоративного управления Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС принял это решение из соображений безопасности. «Эта мера направлена на защиту Комиссии от угроз кибербезопасности и действий, которые могут быть использованы для кибератак на корпоративную среду комиссии», — сказала она. «Мы разочарованы этим решением, которое считаем ошибочным и основанным на фундаментальных заблуждениях. Мы связались с комиссией, чтобы внести ясность и объяснить, как мы защищаем данные 125 млн. человек по всему ЕС, которые ежемесячно заходят в TikTok», — сообщил ресурсу EURACTIV представитель TikTok. Пытаясь исправить ситуации, гендиректор TikTok Шоу Зи Чу (Shou Zi Chew) провел в прошлом месяце встречу с высшими должностными лицами ЕС, на которой ему пояснили, что компании предстоит пройти долгий путь, чтобы восстановить доверие к себе.

Бизнес

Apple выиграла апелляцию в 10-летней битве с патентным троллем

Представителям Apple удалось убедить апелляционный суд США оставить в силе решение патентного трибунала, в результате которого компания VirnetX может лишиться выплаты в размере 502 млн. долларов. Апелляционный суд подтвердил решение Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO). Недействительными были признаны два патента, в нарушении которых VirnetX обвинила Apple. Глава VirnetX Кендалл Ларсен (Kendall Larsen) выразил разочарование решением суда и заявил, что компания рассматривает возможность инициировать повторные слушания или подать апелляцию в Верховный суд США. После заседания акции VirnetX подешевели на 14%, но затем выросли на 55%, когда компания сообщила о намерении выплатить акционерам внеочередные дивиденды и выразила уверенность, что добьется выплат от Apple. Производитель iPhone судится с патентным троллем уже 13 лет, в течение которых обе компании прошли через несколько судебных процессов и апелляций.

Google добавила в индийский Play Market поддержку сторонних платежных систем

Выполняя требования индийских властей, компания Google обеспечила поддержку сторонних платежных систем в местном разделе магазина приложений Play Market. Комиссия за проведение транзакций через сторонние сервисы будет немного ниже, то есть разработчики будут получать больше. На странице техподдержки Google сообщила, что предлагает «всем разработчикам», которые взаимодействуют с пользователями в Индии, возможность внедрять сторонние платежные системы, и перечислила шаги, которые необходимо предпринять, чтобы этой возможностью воспользоваться. Это, уточнила компания, стало «реакцией на недавние изменения в законодательстве». При использовании сторонних платежных служб комиссия за услуги Google Play снижается на 4 процентных пункта.

Важное из отчета Sensor Tower «Мобильная экономика и пространство цифровой рекламы в 2022 году»

В Sensor Tower выпустили отчет «Мобильная экономика и пространство цифровой рекламы в 2022 году и дальше», в котором проведен анализ глобальных тенденций, формирующих индустрию мобильных приложений и цифровой рекламы в них. Вот некоторые интересные факты из него:

Мировой рост установок приложений замедляется, но остается выше допандемийного уровня.

Мобильные игры по-прежнему являются категорией №1 по загрузкам. В 2022 году случилось примерно 50 млрд. установок игр. Однако главный драйвер роста — «Утилиты». Например, VPN-сервисы в Индии во второй половине года получили более 100 млн. установок.

Мировые расходы на Android впервые упали в 2022 году на фоне роста инфляции — и сразу на 7%. App Store вырос всего на 1%.

Также в 2022 впервые упали доходы от игр. Однако игры по-прежнему намного опережают другие категории по доходам. Наибольший спад доходов мобильных игр — в Японии. Пользователи в этой стране в IV квартале 2022 потратили на 960 млн. меньше, чем за год до этого. За 2022 год общие доходы от игр сократились на 3.2 млрд.

Расходы на неигровые приложения продолжают расти. Большинство мировых рынков, за исключением России и Японии, тратят на приложения все больше, и январь 2023 стал рекордным.

Расходы на рекламу в приложениях набирают обороты, но приложения присматриваются к альтернативным источникам дохода, вроде подписок.

TikTok — самый быстрорастущий канал мобильной рекламы.

FTC предложила ввести новые требования для упрощения отмены подписок на сервисы

Федеральная торговая комиссия (FTC) предложила несколько изменений, которые, по ее словам, облегчат потребителям процесс отмены повторяющихся подписок на сервисы. Основные требования подразумевают, что

подписка должна так же легко отменяться, как и оформляться; например, если вы можете зарегистрироваться on-line, у вас должна быть возможность отменить подписку на том же сайте/приложении за то же количество шагов;

продавцы должны спрашивать у пользователей, хотят ли они получить дополнительные функции, если они отменяют подписку (их нельзя навязывать) или если клиент отказывается, то необходимо сразу отобразить кнопку для отмены подписки;

продавцы должны заранее напоминать о том, что скоро подписка закончится и следует ее отменить, если пользователь не планирует ее продлевать.

В ближайшее время FTC начнет принимать замечания по этим предложениям, чтобы скорректировать их в будущем.

В App Store Connect добавили бенчмарки

Аналитика приложений в App Store Connect — это полезный инструмент с широким набором функций, который поможет вам понять и улучшить работу вашего приложения. Благодаря метрикам, связанным со стратегией приобретения, использования и монетизации, App Analytics позволяет отслеживать результаты на каждом этапе жизненного цикла клиента, от осведомленности до конверсии и удержания. Теперь вы можете сравнивать производительность своего приложения с аналогичными приложениями в App Store. У вас будет еще больше информации, которая поможет определить возможности для роста.

Сравнительные тесты равных групп предоставляют новые важные сведения о пути клиента, поэтому вы можете лучше понять, что хорошо работает для вашего приложения, и найти возможности для его улучшения. Приложения распределяются по группам в зависимости от их категории в App Store, бизнес-модели и объема загрузок, чтобы обеспечить релевантное сравнение. Сравнить свои результаты с результатами группы можно по нескольким ключевым показателям, включая коэффициент конверсии, коэффициент удержания на 1-й, 7-й и 28-й день, коэффициент сбоев и средний доход на одного платящего пользователя.

У Epic Games уже готов мобильный магазин игр и приложений

Epic Games полным ходом развивает свой интернет-магазин. Компания уже запустила инструменты для самостоятельной публикации видеоигр, но все идет к тому, что магазин Epic появится на iPhone и Android. У компании, стоящей за созданием Fortnite и Unreal Engine, большие амбиции — изменить глобальный рынок игр и приложений. «Я всегда верил, что есть переломный момент, к которому мы все ближе и ближе, — говорит генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney). — Это новый прорыв, новое эволюционное событие в истории магазинов, которое выведет нас из депрессивного состояния и в котором мы так надолго застряли». На PC Epic Games Store пытается приблизиться к своему конкуренту Steam, которому он сразу же бросил вызов при запуске в конце 2018 года, предложив разработчикам разделение доходов 88/12, а не традиционные 70/30. Конечная цель, по словам Суини, состоит в том, чтобы запустить магазин Epic на iOS и Android, что, по его мнению, в конечном итоге разрешит юридические проблемы и уменьшит давление со стороны регулирующих органов.

Microsoft тоже готовит свой магазин игр для iOS и Android

Apple и Google уже являются практически монополистами в распространении мобильных приложений для своих платформ, особенно для игр. На iOS сторонние магазины вообще запрещены правилами Apple, но даже на Android, где пользователи могут устанавливать игры и приложения из-за пределов Play Store, альтернативные не смогли добились значительного успеха. Чтобы разрушить эту дуополию, Microsoft в настоящее время готовится создать собственный магазин мобильных игр, и компания делает ставку на будущие изменения в правилах. В интервью Financial Times глава Microsoft по играм Фил Спенсер (Phil Spencer) сказал, что Закон ЕС о цифровом рынке (DMA), который вступит в силу в марте следующего года, позволит компаниям загружать свои магазины приложений на устройства Apple и Android, требуя от Apple и Google открыть свои экосистемы.

Apple запустила сервис Apple Pay Later в США

Apple Pay Later позволяет пользователям разделить покупки на четыре платежа, которые можно вносить в течение шести недель без процентов и комиссий. Отслеживать состояние кредитов можно прямо в приложении Wallet. Уже сейчас можно подать заявку на получение кредита в размере от 50 до 1000 долларов, который будет применяться для покупок через Apple Pay или оплат подписок в приложениях. Apple уже начала приглашать избранных пользователей для доступа к предварительной версии Apple Pay Later. Для всех доступ откроется в ближайшие месяцы. Подать заявление можно прямо в приложении Wallet. После оформления пользователь будет видеть кнопку «Оплатить позже» при оплате покупок через Apple Pay. С помощью Apple Pay Later в Wallet пользователи могут увидеть общую сумму, причитающуюся по всем существующим кредитам, а также сумму, подлежащую оплате в течение следующих 30 дней. Они также могут просмотреть все предстоящие платежи во встроенном календаре. Покупки с помощью Apple Pay Later аутентифицируются с помощью Face ID, Touch ID или пароля, а история транзакций и кредитов пользователей никогда не передаются и не продаются третьим лицам для маркетинга или рекламы.

Приложения

PCalc для iOS и macOS обновлен с новыми возможностями для функций, конвертации и констант

Обновление доступно на всех устройствах Apple и добавляет возможность вызова других функций и конвертаций из пользовательских функций и конвертаций, а также ссылки на константы в пользовательских функциях и конвертациях, и многое другое. Вместе с более функциональными пользовательскими функциями, конвертациями и константами обновление PCalc включает опцию мигания дисплея, если он обновляется с одинаковым значением, и теперь есть описание разрешения «Разрешить в фоне» в macOS 13, если виджет меню не открывается. Обновление также включает несколько исправлений ошибок при редактировании функций и конвертаций, а также отсутствующих кнопок в редакторе макета. В качестве напоминания, PCalc — это функциональный и отличный калькулятор для программистов, инженеров, ученых, студентов или для всех, кто ищет мощный и настраиваемый калькулятор с многострочным дисплеем.

Приложение для коллаборативных плейлистов Caset теперь позволяет синхронизировать с Apple Music

Apple Music до сих пор не предоставляет возможности создания коллаборативных плейлистов, но приложение Caset для iOS решает эту проблему, позволяя пользователям создавать коллаборативные «микстейпы» с друзьями. С последним обновлением Caset теперь предлагает безупречную синхронизацию с Apple Music, делая коллаборативные «микстейпы» еще более удобными в управлении. Caset — это приложение, которое позволяет создавать плейлисты и приглашать своих друзей добавлять песни в них. Приглашенные пользователи могут даже видеть, кто добавил песню в плейлист, и реагировать на эти добавления. Поскольку приложение интегрировано с Apple Music, вы можете проигрывать песни непосредственно из Caset. Но с последним обновлением интеграция Caset с Apple Music стала еще лучше. Используя новую функцию синхронизации, Caset автоматически обнаруживает любые новые песни, которые вы добавляете в плейлист через приложение Apple Music. Эти изменения автоматически синхронизируются с приложением, которое отправляет обновленный плейлист другим людям, которые были приглашены для совместной работы.

Приложение Petey добавляет ChatGPT на Apple Watch

Многие разработчики уже активно интегрируют ChatGPT в свои приложения для iPhone и iPad, но раньше не было аналога для Apple Watch. А зря, для часов он мог бы оказаться полезен. Так подумал разработчик приложения Petey и выпустил его со встроенным ChatGPT. Ему можно задавать вопросы в печатном формате или с помощью голоса. Он полностью поддерживает диалог и понимает контекст вопросов. Также у Petey есть специальный виджет для циферблатов, чтобы быстрее получить к нему доступ с экрана блокировки.

Apple выпустила приложение Accessory Developer Assistant для тестирования новых аксессуаров на iPhone

Приложение предназначено для производителей аксессуаров, которые хотят протестировать и убедиться, что их новые продукты корректно работают с iPhone, и оно доступно только по прямой ссылке. Accessory Developer Assistant позволяет протестировать NFC, управление аккумулятором, работу с камерой и даже совместимость чехлов. Вполне вероятно, что раньше Apple открывала доступ к этому приложению некоторым производителям аксессуаров, а теперь сделала его доступным для всех партнеров.

Duolingo представила новые функции на основе GPT-4

Duolingo представил новый уровень подписки «Max» с функциями, основанными на новой технологии OpenAI GPT-4. Duolingo Max, который стоит 29,99 доллара в месяц или 167,99 доллара в год, открывает две новые функции на основе искусственного интеллекта, называемые «Ролевая игра» и «Объясните мой ответ».

Функция ролевой игры открывает чат-бота с искусственным интеллектом, который позволяет пользователям практиковать навыки общения в реальном мире с персонажами в приложении. Благодаря GPT-4 пользователи будут общаться с искусственным интеллектом, который является одновременно отзывчивым и интерактивным. Эта функция предлагает пользователям различные сценарии. Например, вы можете притвориться, что заказываете кофе в парижском кафе или обсуждаете планы на будущий отпуск с определенным персонажем в приложении. После того как пользователи закончат разговор, они получат обратную связь от искусственного интеллекта о точности и сложности своих ответов, а также советы для будущих разговоров. Функция «Объяснить мой ответ» дает пользователям возможность узнать больше о своем ответе на уроке, независимо от того, был ли их ответ правильным или неправильным. Пользователи могут нажать кнопку после определенных упражнений, чтобы войти в чат с Duo и получить объяснение того, почему их ответ был правильным или неправильным, а также запросить примеры или дополнительные разъяснения. В компании заявляют, что эта функция предназначена для того, чтобы помочь вам, когда вы совершаете ошибку и не уверены, каким будет правильный ответ. Эта функция также может помочь в случаях, когда вы снова и снова совершаете одну и ту же ошибку, не зная почему. Приложение доступно для iOS и Android.