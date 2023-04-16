ООО «Azercell Telecom» — эксклюзивный партнер «Бакинского марафона — 2023»

Лидирующий оператор мобильной связи приглашает всех своих абонентов принять участие в марафоне!

7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева пройдет одно из важных спортивных событий нашей страны — «Бакинский марафон — 2023», эксклюзивным партнером которого выступает ООО «Azercell Telecom».

Марафон, направленный на поддержку развития спорта и пропаганду здорового образа жизни, соберет тысячи любителей спорта из Азербайджана и разных стран мира. Проходящее под девизом «Победи ветер» соревнование охватывает дистанцию в 21 километр. Точки старта и финиша расположены на Площади Государственного флага.

В марафоне, проходящем при поддержке Azercell, будет использоваться цифровой хронометр (timekeeper), позволяющий обеспечить максимальную точность при подсчете результатов забега и определении победителей. Для этого на стартовых номерах спортсменов будут размещены специальные микрочипы, которые дадут возможность моментальной фиксации результатов.

Для участия в марафоне всем желающим в возрасте старше 18 лет необходимо пройти регистрацию в специальных пунктах, расположенных в торговых центрах «Gənclik Mall», «28 Mall», и «Dəniz Mall», или же на сайте «Бакинского марафона — 2023» (https://www.marathon.az)

Следует отметить, что ООО «Azercell Telecom» выступает в качестве генерального спонсора «Бакинского марафона» с 2017 года. В этом году в марафоне традиционно примут участие руководство ООО «Azercell Telecom», а также сотрудники и корпоративные клиенты компании. Azercell приглашает всех присоединиться к «Бакинскому марафону» и желает успехов всем его участникам!