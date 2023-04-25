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26 апреля, 2023
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Опубликованы системные требования Diablo IV

Diablo IV

Компания Blizzard Entertainment опубликовала системные требования релизной версии Diablo IV. Разработчики отмечают, что игра запуститься и на ПК, не соответствующих минимальным требованиям (с HDD-накопителями, двухъядерными процессорами и встроенными видеокартами), однако в таком случае качество игрового процесса может «существенно снизиться».

Минимальные (720p, 30 fps, низкие настройки графики):

  • ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1909 или более новая);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-8350;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 280;
  • Оперативная память: 8 Gb;
  • DirectX: 12;
  • Место на диске: 90 Gb (SSD).

Средние (1080p, 60 fps, средние настройки графики):

  • ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1909 или более новая);
  • Процессор: Intel Core i5-4670K или AMD Ryzen 1300X;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470;
  • Оперативная память: 16 Gb;
  • DirectX: 12;
  • Место на диске: 90 Gb (SSD).

Высокие (1080p, 60 fps, высокие настройки графики):

  • ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1909 или более новая);
  • Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 2700X;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT;
  • Оперативная память: 16 Gb;
  • DirectX: 12;
  • Место на диске: 90 Gb (SSD).

Максимальные (4K, 60 fps, «ультра» настройки):

  • ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1909 или более новая);
  • Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 2700X;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 (или серия RTX 40 для полной поддержки DLSS3) или AMD Radeon RX 6800 XT;
  • Оперативная память: 32 Gb;
  • DirectX: 12;
  • Место на диске: 90 Gb (SSD).

Кроме того, был опубликован ролик, в котором разработчики рассказали о персонализации геймплея.

Diablo IV выйдет 6 июня на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, для покупателей премиального издания — 2 июня. С 12 по 14 мая пройдет последнее бета-тестирование.

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