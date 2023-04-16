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16 апреля, 2023
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Топ-10 самых дорогих активов мира

Топ-10

Биткоин, который продолжает расти в последнее время, вошел в Топ-10 самых дорогих активов мира по объему рыночной капитализации.

Согласно последним данным ресурса Companiesmarketcap.com, первое место в рейтинге занимает золото с рыночной капитализацией $13,3 трлн. Компания Apple, которая занимает второе место, сегодня оценивается в $2,6 трлн.

На третьем месте — Microsoft, рыночная капитализация составляет $2,1 трлн. На четвертом расположилась Saudi Aramco — $1,9 трлн. Замыкает пятерку лидеров серебро с результатом $1,5 трлн.

Также в десятку лидеров вошли Alphabet (Google), Amazon, Berkshire Hathaway, Nvidia и биткоин. Ранее, десятое место, на котором находится биткоин с рыночной капитализацией $587 млрд. принадлежало компании Tesla, которая сегодня оценивается в $586 млрд.

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