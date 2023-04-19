MediaTek представил автомобильную платформу Dimensity Auto

Компания MediaTek представила автомобильную платформу нового поколения Dimensity Auto. Она предназначена для предоставления автопроизводителям широкого спектра передовых технологий, необходимых для будущих интеллектуальных автомобилей с постоянным подключением к сети.
В состав новой платформы входят несколько фирменных технологий: Dimensity Auto Cockpit, Connect, Drive и Components.
- Dimensity Auto Cockpit включает в себя «полный портфель решений», которые предназначены для информационно-развлекательных систем водителя и пассажиров. Сюда входят высокопроизводительные мультипроцессоры MediaTek с искусственным интеллектом, технология MediaTek MiraVision, поддерживающая несколько дисплеев и экраны до 8K 120 Hz с HDR, поддержка нескольких HDR-камер и т.д. Процессоры будут выпускаться с использованием 3-нм техпроцесса.
- Dimensity Auto Connect отвечает за поддержку сетей нового поколения. Она включает чипы 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, навигацию и спутниковую связь.
- Dimensity Auto Drive предназначается для создания систем автономного вождения на базе APU компании MediaTek.
- Dimensity Auto Components будет отвечать за поставки ключевых элементов платформы для сборки системы.
Платформа MediaTek Dimensity Auto имеет модульную основу и позволяет масштабировать систему при необходимости. Когда появятся первые автомобили на базе новой платформы, пока не сообщается.
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