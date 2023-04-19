MediaTek представил автомобильную платформу Dimensity Auto

Компания MediaTek представила автомобильную платформу нового поколения Dimensity Auto. Она предназначена для предоставления автопроизводителям широкого спектра передовых технологий, необходимых для будущих интеллектуальных автомобилей с постоянным подключением к сети.

В состав новой платформы входят несколько фирменных технологий: Dimensity Auto Cockpit, Connect, Drive и Components.

Dimensity Auto Cockpit включает в себя «полный портфель решений», которые предназначены для информационно-развлекательных систем водителя и пассажиров. Сюда входят высокопроизводительные мультипроцессоры MediaTek с искусственным интеллектом, технология MediaTek MiraVision, поддерживающая несколько дисплеев и экраны до 8K 120 Hz с HDR, поддержка нескольких HDR-камер и т.д. Процессоры будут выпускаться с использованием 3-нм техпроцесса.

Dimensity Auto Connect отвечает за поддержку сетей нового поколения. Она включает чипы 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, навигацию и спутниковую связь.

Dimensity Auto Drive предназначается для создания систем автономного вождения на базе APU компании MediaTek.

Dimensity Auto Components будет отвечать за поставки ключевых элементов платформы для сборки системы.

Платформа MediaTek Dimensity Auto имеет модульную основу и позволяет масштабировать систему при необходимости. Когда появятся первые автомобили на базе новой платформы, пока не сообщается.

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