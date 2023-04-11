Femmes Digitales и AWITA 2023 представит лучших девушек и женщин в сфере технологий Азербайджана

12 мая 2023 года вся IТ-индустрия Азербайджана соберется, чтобы отметить третью церемонию вручения премии «Azerbaijan Women in IT Awards (AWITA) 2023», организованного общественным союзом по поддержке женщин в технологиях — «Femmes Digitales». AWITA2023 проводится с целью представить лучших девушек и женщин в IТ-индустрии, которые могут вдохновить и чьи истории успеха могут стать примером для многих других девушек, желающих связать свою дальнейшую карьеру со сферой технологий.

Награждая тех, кто прокладывает путь для большего присутствия женщин в сфере технологий, «Femmes Digitales» хочет помочь женщинам реализовать свой потенциал и превратить свои карьерные мечты в реальные жизненные цели. И в то же время показать им, что организации, компании, государственные учреждения нуждаются в женщинах в IТ-индустрии.

До 17 апреля 2023 включительно происходит онлайн-прием заявок в 11 различных номинациях. После указанной даты жюри, которое состоит из 32 человек — лидеров IТ-индустрии, общественных и политических деятелей, выберет трех финалистов в каждой номинации. Победитель в каждой номинации путем тайного голосования будет объявлен 12 мая 2023 года на гала-мероприятии AWITA 2023.

Мероприятие проходит при организационной и информационной поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, Центра анализа и координации Четвертой Промышленной Революции, «Центра инноваций», подведомственного Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (ASAN Xidmət), Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, Американской торговой палаты в Азербайджане, «Enterprise Azerbaijan», «BloomGroup» и «InfoCity».

Спонсорами мероприятия являются компании “B.EST Solutions”, “Prosol”, “Digital Umbrella”, “STEP IT Academy”, “Ultra Technologies” и “Fominov Consulting”.

В AWITA 2023 планируется участие более 400 профессионалов и гостей: представителей государственных структур, университетов, ведущих ИКТ-компаний и организаций страны, а также чрезвычайные и полномочные послы разных стран, аккредитованных в Азербайджане.

Уже более 100 заявок поступило на конкурс. Еще есть время успеть подать заявку на участие. Получить подробную информацию о конкурсе, номинациях и условиях для спонсоров можно на сайте организации https://femmesdigitales.az/awita/ или на её страницах в социальных сетях.