Компании RRC и Cisco провели совместный форум, посвященный инновациям в финансовом секторе — Cisco Innovation FinTech Forum

4 апреля в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard прошел форум на тему инноваций в финансовом секторе, организаторами которого выступили дистрибьютор и официальный партнер Cisco в Азербайджане — компания RRC и один из ведущих мировых поставщиков в области кибербезопасности и сетевых решений в лице компании Cisco. Участие в мероприятии приняли представители отделов информационной безопасности финансового и страхового сектора страны, финтеков, интеграторов и компаний, работающих в сфере кибербезопасности.

Мероприятие открылось приветственной речью представителя офиса Cisco в Азербайджане Фарида Зейналова, который рассказал об основных трендах построения систем кибербезопасности в банках и центрах обработки данных, концептуальном подходе к этим решениям, который свойственен Cisco, а также познакомил гостей форума с его программой.

Далее Владимир Илибман, эксперт Cisco по кибербезопасности, рассказал о таком подходе компании, как обеспечение киберустойчивости в постковидную эпоху и создание кибербезопасных условий для гибридной работы. Также Владимир поделился информацией о растущем уровне угроз, которые отслеживает группа по борьбе с киберугрозами Cisco Talos Incident Response. На основании этого следует предполагать, что злоумышленники адаптируются к изменениям геополитического ландшафта, действиям правоохранительных органов и усилиям компаний, производящих средства обеспечения информационной безопасности. «Необходимо отслеживать и устранять эти изменения в их поведении, чтобы сохранять киберустойчивость», — отметил Владимир Либман. Также докладчик и директор департамента IT и инфраструктуры Sense Bank Евгений Шапаренко познакомили гостей форума с кейсом создания безопасного доступа для удаленных сотрудников, реализованным в этом банке в Украине.

Павел Родионов, эксперт Cisco по кибербезопасности, продолжил тему обеспечения безопасной работы банков и филиалов с использованием таких подходов, как Zero Trust и Duo Access Management. Выступающий отметил, чтомногофакторная аутентификация Duo входит в состав лидирующей платформы обеспечения модели нулевого доверия Cisco, которая обеспечивает безопасный доступ любого пользователя с любого устройства к любому IТ-приложению в любой среде. Решение обеспечивает бесшовную защиту любой комбинации облачных и локальных приложений предприятия, не требуя наличия множества продуктов для аутентификации и не оставляя критичных брешей в защите. «Многофакторная и беспарольная аутентификация — один из ключевых трендов на рынке. В Cisco убеждены, что он может в перспективе оказать значимое, глобальное воздействие на деятельность банков, повысить безопасность и эффективность сотрудников, особенно в условиях гибридной и удаленной работы. Проверка не только пользователей, но и устройств создает хорошую основу для внедрения модели защиты по принципу нулевого доверия», — подчеркнул Павел Родионов.

Также эксперты Cisco затронули темы обеспечения кибербезопасности с помощью таких известных решений компании, как Umbrella, Secure Endpoint, Secure XDR, Adaptive Security Appliance и SecureX. Особое внимание было уделено расширенной архитектуре Secure Access Service Edge (SASE). Сегодня компания Cisco предлагает все структурные блоки архитектуры SASE, включая сети, удаленный доступ, облачную безопасность, сетевой доступ с нулевым доверием и визуализацию. «Стратегия Cisco заключается в объединении всех этих функций в единый сервис и предоставлении бесшовного безопасного доступа к любому приложению, в любой сети или в облаке», — подчеркнул Владимир Илибман. Были также отмечены возможности Cisco в комплексной аналитике угроз и построении SOC в банках.

После перерыва на форуме были представлены презентации приглашенных спикеров из PASHA Bank и PASHA Technology. Главный директор по информационным технологиям PASHA Bank Вусал Халилов рассказал о цифровой трансформации банка, осуществляемой на базе решений Cisco, а глава департамента инфраструктурных решений PASHA Technology Алексей Решетников затронул такую тему, как полномасштабное использование решений Cisco в построении архитектуры ЦОД.

Тему решений Cisco в области построения data-центров продолжил менеджер по развитию бизнеса Cisco DC в регионе Сергей Дударь. Презентация этого докладчика была посвящена уникальным возможностям комплексного подхода при построении инфраструктуры ЦОД от Cisco. Сергей Дударь отметил, что вычислительные решения Cisco для data-центров представлены широким портфелем решений Cisco UCS (Unified Computing System), включающим стоечные серверы серии C, блейд-серверы Cisco UCS серии B, а также модульную платформу Cisco UCS X-серии. На сегодняшний день только Cisco UCS X-серии поддерживает сквозную скорость 100GE в форм-факторе модульного блейд-сервера. «Эта система способна обеспечить работоспособность ЦОД в течение десятка лет и предоставит заказчикам платформу как для локальных, так и гибридных мульти-облачных рабочих нагрузок», — подчеркнул выступавший.

Далее Сергей Дударь рассказал от гиперконвергентной платформе Cisco HyperFlex, которая представляет собой интегрированный масштабируемый и легко управляемый программно-аппаратный комплекс, решающий задачи по построению платформы виртуализации и включающий в себя вычислительные ресурсы, сетевую инфраструктуру, гипервизор, распределенную платформу хранения данных, средства автоматизации и единую поддержку. Программная платформа Cisco Intersight, в свою очередь, позволят управлять всеми ресурсами ЦОД по принципу «инфраструктура как услуга» (IaaS). Она представляет собой набор сервисов по мониторингу, оптимизации, автоматизации, оркестрации, управлению контейнерными окружениями, средами виртуализации, а также дисковыми массивами и гиперконвергенными комплексами.

«Компания Cisco также предлагает интегрированные решения для хранения данных. В их число входят масштабированные (scalable) объектные системы хранения на основе серверного платформы Cisco UCS, а также совместные валидированные платформы для сервисов и приложений с самым широким выбором новейших систем хранения данных от ведущих мировых производителе. В то же время, для обеспечения безопасности ЦОД компания Cisco предлагает универсальные инструменты защиты сетевой и вычислительной инфраструктуры, такие, как система межсетевого экранирования следующего поколения Cisco Secure Firewall (Firepower), система обнаружения вторжений Cisco Secure IPS, новейшая аналитическая система Cisco Secure Workload (Tetration) и другие», — отметил Сергей Дударь.

В заключение докладчик также рассказал о возможностях Cisco ACI (Application Centric Infrastructure) — аппаратно-программного решения компании, которое позволяет построить современное защищенное ядро сети data-центра с максимальным уровнем защиты за счет инструментов микросегментации в физической и виртуальной сети и политики Zero Trust.

После этого всем гостям была предоставлена возможность задать вопросы специалистам компаний Cisco и RRC в непринужденной атмосфере. Завершился форум ужином, на котором общение продолжилось в неформальной обстановке.