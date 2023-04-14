Intel будет сотрудничать с ARM для производства мобильных процессоров

Intel Foundry Services (IFS) объявила о сотрудничестве с компанией по разработке процессорных архитектур ARM. Это даст возможность разработчикам полупроводников создавать SoC с низким энергопотреблением на основе передовых техпроцессов Intel.

Сначала компании планируют производить на заказ мобильные SoC, а в дальнейшем намерены заняться чипами для автомобилей, Интернета вещей, ЦОД, аэрокосмических и государственных приложений. Для этого соответствующие заводы появятся в США и ЕС.

Разработчики чипов на решениях ARM смогут использовать техпроцесс Intel 18A для производства своей продукции. Это позволит проектировать микросхемы с использованием программного обеспечения для автоматизации электронного проектирования (EDA) от сторонних поставщиков.

«Сотрудничество Intel с ARM расширит рыночные возможности для IFS и откроет новые возможности и подходы для любой компании, не имеющей производственных мощностей, которая хочет получить доступ к лучшим в своем классе IP-процессорам», — отметил гендиректор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger).

Данное сотрудничество является еще одной важной ступенью для IFS после ее партнерства с тайваньской компанией MediaTek, о котором было объявлено в июле прошлого года. Qualcomm также является клиентом IFS, а NVIDIA рассматривает такую возможность. Бизнес по производству микросхем для других компаний на основе их собственных разработок был запущен Intel в 2021 году.

По информации портала Windows Central, Intel планирует стать вторым по величине производителем полупроводников после TSMC. Сейчас это место занимает компания Samsung.

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