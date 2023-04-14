Деньги, доступ и шантаж: зачем злоумышленникам ваши данные?

Проникновение интернета порождает все новые страхи. Появляются понятия хакерофобии и цифровой паранойи, а психиатры посвящают книги тому, как пребывание в Сети влияет на наше поведение и здоровье. Кибермошенникам можно противостоять. Для этого нужно понять, зачем им красть информацию о вас. Итак, зачем злоумышленники воруют ваши данные?

Чтобы украсть ваши деньги

Для этого хакерам потребуется доступ к платежной информации. Внимательно следите за тем, на каких сайтах оставляете данные банковской карты, тем более с CVV-кодом, не храните фотографии карты с обеих сторон на телефоне и не передавайте данные для входа в онлайн-банк сотрудникам финансовой организации по телефону (об этом просят только мошенники). Это же относится к одноразовым паролям для подтверждения операций.

Чтобы шантажировать вас

Если найдется чем. Это могут быть пикантные видео, переписка или скрины закладок в браузере, которые вы не хотели бы сделать достоянием общественности. Последствия зависят от въедливости взломщика и вашего отношения к мнению окружающих. Сегодня злоумышленникам даже не нужно обладать особыми техническими навыками, чтобы создать компрометирующее вас фото или видео — «спасибо» технологиям вроде Deepfake.

Чтобы выманить деньги у вас или ваших знакомых

Например, рассылая от вашего имени сообщения вроде «Привет! Можешь занять тысячу? Очень надо». Та же схема работает и в обратном направлении. Поэтому насторожитесь, если в социальной сети или мессенджере к вам с просьбой дать в долг обратится человек, с которым вы давно не общались. Если вам пришло такое сообщение, свяжитесь с человеком по другому каналу или задайте вопрос, на который сможет ответить только он.

Подделать сегодня можно и голос. Этим уже воспользовались злоумышленники, которым при помощи телефонного звонка удалось выманить 220 тысяч евро у одной немецкой компании. Ответивший хакерам сотрудник думал, что он действительно говорит с начальником.

Чтобы воспользоваться вашими привилегиями

Помимо электронной почты и аккаунтов в соцсетях, есть и профили в платных онлайн-сервисах. Например, в онлайн-кинотеатрах и на порносайтах. То, что кто-то параллельно с вами смотрит сериалы через ваш же аккаунт, вы можете и не заметить. А вот отказ охраны пропустить вас на прощальный концерт любимой группы точно запомнится. Крадут не только пароли — злоумышленники могут использовать фото билетов (главное, чтобы было видно штрихкод), которыми вы похвастались в инстаграме, и пройти на мероприятие вместо вас.

Чтобы украсть вашу личность

Порой хакеры взламывают чужие аккаунты, чтобы затем использовать их в своих личных целях. Например, раскрученный профиль в инстаграме могут переделать в онлайн-магазин, а персональную страницу во «ВКонтакте» — в представительство паблика, которому нужно нагнать подписчиков. В вашем профиле появляются посторонние ссылки, ленту новостей наводняют репосты, но подписчики по-прежнему думают, что все это — ваши рекомендации. Также, воспользовавшись данными жертвы, злоумышленники могут создать поддельную страничку, чтобы регистрироваться на сомнительных ресурсах.

Чтобы продать данные на черном рынке

Даркнет и сейчас полон предложений о покупке чужих аккаунтов, но с каждым годом их становится все больше. В продаже насчитывается десятки тысяч уникальных объявлений с предложением купить данные для доступа к премиум-аккаунтам на сайтах для взрослых. Злоумышленники продают и украденные цифровые личности — с «отпечатками пальцев» браузера, именами и паролями пользователей, файлами cookies и реквизитами банковских карт. Популярностью пользуются и геймерские аккаунты. В некоторых сервисах к профилю привязываются все оплаченные игры — с прогрессом персонажей, их деньгами и экипировкой. В даркнет попадают и аккаунты пользователей каршеринговых компаний.