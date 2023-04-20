Готовы ли вы к тесту на проникновение?

Становление вашей системы управления уязвимостями это процесс, который должен быть выполнен вдумчиво — лишь заложив надлежащий фундамент следует переходить на следующий уровень.

Неотъемлемой частью процесса управления уязвимостями является пентестинг. С его помощью можно определять слабые места в операционных системах, сервисах и приложениях: от неправильных конфигураций до рискованного поведения пользователей.

В этом блоге мы рассмотрим, что именно нужно сделать перед запуском вашего первого пентеста.

Организационные предпосылки для внедрения пентестинга

Безопасность становится главным приоритетом большинства организаций. Должность директора по информационной безопасности становится частой и желаемой ролью в компании, ведь такие специалисты вносят в большой вклад в эволюцию бизнес-процессов, информационную безопасность, защиту данных, улучшая общую эффективность и результативность.

Организации с руководством, ориентированным на безопасность, имеют куда больше шансов построить системы безопасности такой зрелости, чтобы эволюционным путем прийти к пентестингу.

Какими навыками и характеристиками должна обладать команда безопасности?

Тестирование на проникновение — не конечная цель, а лишь часть процесса по улучшению систем безопасности. После обнаружение ошибок и слабых мест команде безопасности нужно оперативно и качественно устранить их. Убедитесь, что у специалистов вашей команды есть все необходимое для проведения пентеста.

Учитывайте следующие критерии:

Масштабы. Как правило, вам понадобится команда среднего или крупного размера, чтобы иметь достаточно пропускной способности для проведения собственных оценок безопасности.

Навыки. Небольшие команды состоят из специалистов «все в одном», а большие — из узкоспециализированных экспертов. Пентестер может выступать отдельным специалистом или же проведение тестов на проникновение может быть добавлено в обязанности других безопасников. Хотя пентестеры обычно выполняют ключевую роль, отсутствие их в штате не помешает вам проводить пентесты.

Стратегия. Тестирование на проникновение лучше всего работает как часть более широкой стратегии безопасности, которая способна снижать риски взломов и атак до того, как это сделают злоумышленники. Нет смысла знать о ваших слабых местах в системе безопасности, если вы не в состоянии их исправить.

Но что же делать дальше, если у вас есть понимание необходимости пентестинга и грамотная команда?

Какие решения существуют, в чем их преимущества и как делать первые шаги — читайте в полной статье по ссылке: https://fortra.bakotech.com/coreimpact/ru/pentesting-test