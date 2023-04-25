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25 апреля, 2023
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В Баку прошла конференция по кибербезопасности и диджитализации: Cybersecurity & Digital Transformation Conference by BAKOTECH

BAKOTECH

Компания BAKOTECH, международный True Value-Added IT-дистрибьютор из Украины, организовала в Баку конференцию, посвященную новым вызовам в кибербезопасности, которые влечет за собой тотальная диджитализация.

Мероприятие состоялось 20 апреля и проходило в смешанном формате: офлайн-встреча была организована в отеле Fairmont, а также участникам была доступна прямая трансляция.

Конференция собрала более 150 IT/ИБ-менеджеров (CIO, CISO, CTO, CSO), специалистов по информационной безопасности, руководителей компаний и структурных подразделений из частного и государственного секторов.

На конференции, организованной компанией BAKOTECH, выступили эксперты в области кибербезопасности и цифровой трансформации. Они поделились своими знаниями о современных проблемах диджитализации, кибербезопасности и представили новейшие технологии для их решения. В рамках мероприятия также выступили приглашенные спикеры из профильных организаций Азербайджана и представители компаний-разработчиков решений.

В конце мероприятия состоялась панельная дискуссия, где приглашённые эксперты обсудили особенности инвестирования в информационную безопасность и технологии. Всего в мероприятии приняли участие 7 внешних экспертов: Шахин Алиев, Эльвин Баладжанов, Джавид Аскеров, Замиг Рзазаде, Фарид Гулузаде, Раид Алекберли и Тайфун Эр.

На мероприятии были подняты такие темы:

  • Новые вызовы кибербезопасности, которые появляются в результате цифровой трансформации
  • Безопасность данных и защита от внешних угроз в условии постоянно растущих требований к результатам
  • Влияние диджитализации на кибербезопасность и на бизнес-процессы в целом
  • Правильные подходы к внедрению технологий и соответствие стандартам
  • Разработка и поддержка цифровых сервисов в такт повышению требований к их качеству
  • Проверка ИБ-систем на прочность с целью улучшения качества защиты
  • Стратегии и подходы к инвестированию в технологии, которые максимизируют пользу каждого вложенного доллара.

Помимо всего перечисленного, участников ждал продуктивный нетворкинг, множество активностей с ценными призами, демонстрации технологий и живое общение с экспертами в области цифровизации и кибербезопасности.

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