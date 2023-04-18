Dell Latitude: сделай весь мир своим рабочим местом!

Интеллектуальные функции на самых лучших бизнес-ноутбуках создают идеальную офисную среду везде, где бы вы ни работали

Ноутбуки Dell Latitude, так полюбившиеся корпоративным пользователям за свою почти 30-летнюю историю, завоевали репутацию прочных и надежных устройств. В то время, как некоторые производители сосредоточились на эстетическом дизайне и причудливых функциях, линейка ноутбуков Latitude продолжает оставаться лучшим выбором для бизнеса, предлагая прочную конструкцию и высокую ремонтопригодность. В последние годы компания также сосредоточилась на развитии в этих ноутбуках интеллектуальных функций на базе программного обеспечения Dell Optimizer. Это набор алгоритмов искусственного интеллекта, предназначенный для обеспечения повышенной работоспособности корпоративных устройств.

Согласитесь, что многие из нас предпочли бы упростить такую процедуру, как вход в систему, повысить скорость работы приложений, сделать свой ноутбук более защищенным. Эти вопросы прекрасно решают такие функции Dell Optimizer, как Intelligent Privacy, ExpressConnect, ExpressCharge, ExpressResponse и Intelligent Audio. Например, интеллектуальная функция ExpressResponse предназначена для повышения скорости и производительности наиболее часто используемых приложений. ExpressCharge поможет вам увеличить время работы ноутбука вдали от сети практически до 12 часов. А Intelligent Audio представляет собой способ превратить любую среду в рабочее пространство. Эта технология шумоподавления гарантирует, что единственное, что будет слышать пользователь через микрофон устройства во время разговора, — это его голос. В прошлом году в составе Dell Optimizer также появилась новая функция под названием Intelligent Privacy, о которой мы сегодня поговорим более обстоятельно. Сейчас эта интеллектуальная функция доступна на моделях Dell Latitude 5000, 7000 и 9000, а также на мобильных рабочих станциях Dell Precision 5000 и 7000. Также следует отметить, что функция Intelligent Privacy теперь будет доступна и в устройствах Dell Precision 3000, начиная с модельного ряда 2023 года.

Что лежит в основе Intelligent Privacy

Функционал Intelligent Privacy в Dell Optimizer опирается на разработку израильской компании Emza в сфере визуального восприятия на основе искусственного интеллекта под названием «Tiny AI». Система этой компании WiseEye NB использует уникальные алгоритмы машинного обучения и нейронные сети для расширенных функций обнаружения человека в камерах ноутбуков Dell Latitude. Алгоритмы, выполнение которых возложено на процессор искусственного интеллекта (NLP) Himax Technologies со сверхнизким энергопотреблением, обеспечивают контекстную осведомленность с возможностью визуального определения уровней вовлеченности пользователя на основе его присутствия в радиусе действия камеры, движений головы и направления взгляда, способствуя лучшему управлению питанием дисплея и максимальному увеличению времени автономной работы.

«Мы внедрили уникальные алгоритмы искусственного интеллекта и нейронной обработки в WiseEye, что позволяет добавлять жизненно важные интеллектуальные функции к широкому спектру подключенных продуктов, — отмечает генеральный директор Emza Йорам Зильберберг (Yoram Zylberberg). — Мы рады, что Dell использует WiseEye NB, чтобы обеспечить новый уровень интеллекта в своих ноутбуках, что в конечном итоге повысит качество обслуживания клиентов компании».

Среди ключевых функций WiseEye NB — Look Away Detect для экономии энергии, подаваемой на дисплей. Алгоритмы искусственного интеллекта адаптивно затемняют экран, когда пользователь не смотрит на него, а затем возвращают его к исходной яркости, когда взгляд пользователя вновь обращается к экрану. Другая функция под названием On-looker Detection позволяет системе понять, смотрит ли второй человек, находящийся в поле зрения камеры, на экран, и автоматически размывает его, чтобы скрыть конфиденциальную информацию. Также технология включает расширенные возможности пробуждения при подходе пользователя к ноутбуку, как, например, экспресс-вход в систему, блокировку и разблокировка экрана. Кроме того, благодаря интеграции этой технологии с Dell Optimizer, пользователи могут устанавливать различные оповещения для определенных сценариев.

«Поскольку WiseEye от Emza представляет собой крошечное автономное решение, встроенное в модуль камеры ноутбука, его очень легко интегрировать с любой платформой, — говорит Карун Редди (Karun Reddy), заслуженный инженер и технолог по датчикам, технический директор Dell. — Эта гибкость является важным преимуществом для Dell, что позволяет нам предлагать мощные приложения на базе искусственного интеллекта в ряде наших продуктов. Приложения с поддержкой WiseEye обеспечивают реальную ценность для наших клиентов с точки зрения конфиденциальности, безопасности и времени автономной работы устройств, особенно с учетом гибридного опыта работы, который сегодня становится основным трендом».

Что может Intelligent Privacy

Основные функции Intelligent Privacy на базе WiseEye NB включают в себя:

Обнаружение взгляда в сторону. С целью экономии энергии, поступающей на дисплей ноутбука, и защиты данных алгоритмы искусственного интеллекта адаптивно затемняют яркость экрана в случае, когда пользователь не занят, а затем возвращают его к исходной яркости, когда лицо пользователя ориентируется на дисплей.

С целью экономии энергии, поступающей на дисплей ноутбука, и защиты данных алгоритмы искусственного интеллекта адаптивно затемняют яркость экрана в случае, когда пользователь не занят, а затем возвращают его к исходной яркости, когда лицо пользователя ориентируется на дисплей. Обнаружение сторонних наблюдателей. Для повышения конфиденциальности и безопасности пользователей система распознает, есть ли второй человек в радиусе действия камеры, который смотрит на экран вашего ноутбука, и автоматически размывает изображение на дисплее, чтобы скрыть конфиденциальную информацию. В этом случае пользователю также может быть отправлено предупреждение о нарушении конфиденциальности.

Для повышения конфиденциальности и безопасности пользователей система распознает, есть ли второй человек в радиусе действия камеры, который смотрит на экран вашего ноутбука, и автоматически размывает изображение на дисплее, чтобы скрыть конфиденциальную информацию. В этом случае пользователю также может быть отправлено предупреждение о нарушении конфиденциальности. Надежное обнаружение присутствия. Для повышения безопасности и энергосбережения алгоритмы искусственного интеллекта обеспечивают расширенные возможности пробуждения при приближении пользователя к устройству и экспресс-входа в систему, а также блокировку и разблокировку экрана.

Для повышения безопасности и энергосбережения алгоритмы искусственного интеллекта обеспечивают расширенные возможности пробуждения при приближении пользователя к устройству и экспресс-входа в систему, а также блокировку и разблокировку экрана. Высокий уровень возможностей по конфигурации. Благодаря интеграции данной технологии с Dell Optimizer пользователи могут персонализировать свои действия, настраивая предупреждения об обнаружении для определенных сценариев.

Intelligent Privacy — cоздан для конфиденциальности

Решение WiseEye NB, на котором базируется функционал Intelligent Privacy, было разработано для обеспечения конфиденциальности пользователей. Поскольку поступающие изображения полностью обрабатываются выделенным процессором, совмещенным с датчиком изображения, они никогда не сохраняются и никуда не передаются. Система WiseEye лишь выводит в службу Intel Context Awareness Service и Dell только метаданные о присутствии пользователя. Таким образом, компоненты WiseEye NB включают в себя:

Уникальную и мощную технологию Emza с алгоритмами машинного обучения.

Крошечную систему искусственного интеллекта на чипе (NLP), разработанную Himax, которая потребляет на порядок меньше энергии, чем ее ближайшие конкуренты.

Уникальный датчик изображения CMOS, специально разработанный Himax, сочетающий в себе возможности получения высококачественных изображений высокой четкости с визуальным восприятием и сверхнизким энергопотреблением для приложений искусственного интеллекта.

Постоянно включенная система WiseEye NB со сверхнизким энергопотреблением расширяет возможности обнаружения пользователей в новых ноутбуках Dell Latitude, а ее уникальные алгоритмы машинного обучения и нейронные сети улучшают встроенные функции конфиденциальности программного обеспечения Dell Optimizer. Таким образом, Intelligent Privacy наблюдает за вами, чтобы за вами не наблюдали другие.

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