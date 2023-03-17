Жители Азербайджана отметили участившиеся атаки онлайн и телефонных мошенников

Неделя с 20 марта в Азербайджане объявлена нерабочей. Несмотря на то, что большинство людей намерены отдохнуть, злоумышленники не дремлют: они могут воспользоваться праздничными днями и сниженной бдительностью граждан для реализации обманных схем. Повод быть на чеку есть: в конце 2022 года 42% жителей Азербайджана заметили*, что онлайн-мошенники стали атаковать их или близких чаще, чем в предыдущем. А двое из пяти респондентов (40%) отметили, что увеличилось и количество вредоносных телефонных звонков. Ниже – три популярные обманные схемы, которые стоит держать в уме, и советы, что делать, чтобы не испортить себе долгожданный отдых.

Перепроверять слишком щедрые предложения

Азербайджанцы любят вкусно поесть и в эти дни активными будут службы доставки еды, а еще магазины бытовой техники и мебели. Все они наверняка будут предлагать большие скидки. Наводить на подозрения должен и слишком выгодный досуг. Если вам предлагают неделю киноновинок по специальному тарифу – задумайтесь. Например, известны схемы, когда после нескольких секунд показа трейлера фильм прерывался, и зрителю предлагали оформить подписку на сайте, чтобы продолжить просмотр. Вводя номер карты на мошенническом ресурсе, кинолюбитель рисковал не только заплатить за несуществующий фильм, но и передать данные о банковской карте злоумышленникам.

Не переходить по многообещающим ссылкам

В праздничные дни от имени известных брендов могут приходить ссылки, по которым предлагают перейти, чтобы получить дополнительные скидки, принять участие в акции или закрытой распродаже. Атака может начаться с того, что потенциальная жертва получала по почте, в мессенджере или социальной сети ссылку на определенный товар по привлекательной цене. Дизайн страницы, на которую вы попадаете, перейдя по ссылке, может быть убедительным. Попытка его приобрести может привести к угону аккаунта, краже данных банковской карты или потере денег, потраченных на сверхдешевую вещь.

Опасаться социальной инженерии

Любой праздник дает множество способов для социальной инженерии. Именно в момент, когда люди расслаблены, заняты домашними и родными, им могут позвонить с сообщением о чем-то срочном: срочно нужно закрыть карту, которой якобы завладели злоумышленники, или нужно тут же сообщить. Что на вас пытаются оформить кредит, что-то произошло на работе и нужно срочно указать данные.

5 важных действий при подозрении на обман:

Мошенничество не должно стать навязчивой идеей, но сохранять бдительность будет чрезвычайно полезным. Ведь среди заманчивых акций могут затаиться мошенники, а ссылки на спецпредложения могут оказаться фишинговыми. Если предложение из рассылки вас очень заинтересовало, убедитесь, что оно действительно: зайдите на официальный сайт продавца или маркетплейса и проверьте, что такая акция действительно проходит. Если вы все же перешли на сайт с акцией по ссылке из смс, мессенджеров или письма, перепроверьте URL в адресной строке на соответствие официальному. Не заполняйте полученные по электронной почте анкеты, предполагающие ввод личных данных. В случае телефонного звонка от банка, положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно.

*Исследование проведено компанией ERA Marketing Center в декабре 2022 года. Методом face-to-face были опрошены жители города Баку, Гянджа и Сумгаит, которые сталкивались с кибермошенничеством. Было опрошено 300 человек в возрасте старше 18 лет.