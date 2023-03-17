Представлен ИИ-помощник Copilot на базе GPT-4 для офисных приложений Microsoft 365

Компания Microsoft представила ИИ-помощника Copilot на базе GPT-4 от OpenAI для офисных приложений Microsoft 365. Он поможет упростить выполнение множества задач, включая генерацию контента и анализ данных, что повысит производительность работы с продуктами компании.

Copilot для приложений и служб Microsoft 365 будет появляться в виде чат-бота на боковой панели для генерации текста в Word, создания презентаций PowerPoint или сводных таблиц Excel. Он поможет при подготовке к собранию в Microsoft Teams, сообщит об обновлениях по связанным проектам и организационных изменениях. Copilot также интегрирован в Outlook, что позволит тратить меньше времени на удаление электронных писем и ответы на них. ИИ-помощник сгруппирует темы электронной почты или создаст черновик, шаблон или готовый ответ на письмо. Отмечается, что ИИ «не всегда будет оказываться прав, но как минимум натолкнет пользователя на нужные мысли».

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Copilot — не просто ChatGPT, добавленный к Microsoft 365. Система объединяет приложения Microsoft 365 с данными и аналитикой Microsoft Graph и нейросетью GPT-4. Microsoft Graph позволяет обрабатывать уникальный контекст пользователя и делать его более результативным. При создании документа на основе данных пользователя, Copilot отправит запрос в Microsoft Graph для получения контекста и данных, а затем отправит модифицированный запрос в большую языковую модель GPT-4. Ответ ИИ также будет проверен в Microsoft Graph на безопасность и соответствие.

Кроме того, Microsoft представил сервис Business Chat для работы с данными и приложениями Microsoft 365. Business Chat будет использовать Microsoft Graph для объединения документов, презентаций, электронных писем, заметок и контактов в единый интерфейс чата в Microsoft Teams, который будет генерировать сводки, обзоры планирования и многое другое.

В ближайшие месяцы ИИ-помощник Copilot появится во всех сервисах компании.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az