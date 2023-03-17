Представлен ИИ-помощник Copilot на базе GPT-4 для офисных приложений Microsoft 365

Компания Microsoft представила ИИ-помощника Copilot на базе GPT-4 от OpenAI для офисных приложений Microsoft 365. Он поможет упростить выполнение множества задач, включая генерацию контента и анализ данных, что повысит производительность работы с продуктами компании.
Copilot для приложений и служб Microsoft 365 будет появляться в виде чат-бота на боковой панели для генерации текста в Word, создания презентаций PowerPoint или сводных таблиц Excel. Он поможет при подготовке к собранию в Microsoft Teams, сообщит об обновлениях по связанным проектам и организационных изменениях. Copilot также интегрирован в Outlook, что позволит тратить меньше времени на удаление электронных писем и ответы на них. ИИ-помощник сгруппирует темы электронной почты или создаст черновик, шаблон или готовый ответ на письмо. Отмечается, что ИИ «не всегда будет оказываться прав, но как минимум натолкнет пользователя на нужные мысли».
Copilot — не просто ChatGPT, добавленный к Microsoft 365. Система объединяет приложения Microsoft 365 с данными и аналитикой Microsoft Graph и нейросетью GPT-4. Microsoft Graph позволяет обрабатывать уникальный контекст пользователя и делать его более результативным. При создании документа на основе данных пользователя, Copilot отправит запрос в Microsoft Graph для получения контекста и данных, а затем отправит модифицированный запрос в большую языковую модель GPT-4. Ответ ИИ также будет проверен в Microsoft Graph на безопасность и соответствие.
Кроме того, Microsoft представил сервис Business Chat для работы с данными и приложениями Microsoft 365. Business Chat будет использовать Microsoft Graph для объединения документов, презентаций, электронных писем, заметок и контактов в единый интерфейс чата в Microsoft Teams, который будет генерировать сводки, обзоры планирования и многое другое.
В ближайшие месяцы ИИ-помощник Copilot появится во всех сервисах компании.
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