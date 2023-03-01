Nubia Pad 3D – первый планшет с 3D-картинкой без очков

Китайский производитель телеком-оборудования и телефонов ZTE, на выставке MWC 2023 представил планшет Nubia Pad 3D. Новинка разработана в сотрудничестве с Leia Inc., компанией, занимающейся разработкой технологий 3D-экранов и различных сервисов, связанных с их использованием.

Главная особенность планшета – экран с трехмерным изображением, которое благодаря технологии AI Engine Super Bionic Eye, можно просматривать без специальных 3D-очков. Смысл технологии примерно заключается в следующем: двойная фронтальная камера следит за глазами пользователя, эти данные обрабатываются и на экране возникает стереографическое изображение в зависимости от положения глаз. При этом не требуется держать планшет строго перпендикулярно.

Nubia Pad 3D оснащен 12,4-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:10, поддержкой разрешения 2560 × 1600 пикселей и частоты обновления 120 Hz. В основе планшета лежит процессор Qualcomm Snapdragon 888, его возможности вполне хватает для работы алгоритмов глубокого обучения и трансформации контента 2D в 3D в режиме реального времени. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость постоянной – 128 или 256 Gb (можно расширить с помощью карт microSD).

Устройство имеет две основные камеры по 16 Мп и две фронтальные по 8 Мп. Камеры оснащены функцией отслеживания взгляда пользователя, которые нужны для создания стереоскопического эффекта. Кроме того, они могут использоваться для создания трехмерных фото и видео, а также для сканирования окружающих объектов в кадре.

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За автономность отвечает аккумулятор емкостью 9070 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Есть поддержка Wi-Fi, Bluetooth 5, разъем USB Type-C 3.1 и четыре динамика с Dolby Atmos. В качестве операционной системы здесь используется Android 13. Вес планшета составляет около 780 гр.

ZTE и Leia Inc. также сотрудничают по вопросам программного оснащения Nubia Pad 3D. Планшет имеет несколько предустановленных приложений Leia 3D, а также доступ к магазину приложений Leia Appstore с более чем 50 играми с поддержкой 3D и более чем 1200 различными приложениями для обучения.

Планшет Nubia Pad 3D поступит в продажу в марте по цене 1000 евро.

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