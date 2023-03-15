Amazon показал терминалы для своего спутникового интернета Project Kuiper

Компания Amazon показала, как будут выглядеть терминалы для подключения к ее спутниковому интернету. Проект Project Kuiper задуман как конкурент Starlink от SpaceX, и сейчас находится в преддверии запуска первого реального прототипа.

Отмечается, что в продажу поступят сразу 3 версии терминалов с разной скоростью доступа. Все спутниковые терминалы компании оснащены сетевым чипом Amazon Prometheus.

Базовая версия выполнена в виде квадрата со стороной 18 см, она обеспечит максимальную скорость подключения до 100 Мбит/c. Терминал можно будет сложить и быстро перевезти при необходимости и даже использовать в дороге. Вес составляет менее 450 гр.

Следующая модель также имеет форму квадрата, но уже со стороной 28 см и весит 2,3 кг. Максимальная скорость составит 400 Мбит/с. Она предназначена для установки на здании. Предполагаемая розничная цена — менее $400.

Старшая модель в линейке имеет форму прямоугольника размером 48 × 76 см и обеспечит скорость подключения в 1 Гбит/с. Версия рассчитана на корпоративных пользователей.

Ожидается, что в текущем году Amazon запустит первые 2 спутника проекта Kuiper, а серийные запуски начнутся в мае 2024 года. Компания обещает предоставить доступ первым клиентам к концу 2024 года.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az