spot_img
3 июля, 2025
spot_img
ДомойСайтыСоциальные сервисыОтправляйте налоговые декларации бесплатно с «SİMA İmza»!

Отправляйте налоговые декларации бесплатно с «SİMA İmza»!

SİMA İmza

Индивидуальные предприниматели теперь могут подавать налоговые декларации бесплатно, используя цифровую подпись SİMA.

Начиная с текущего отчетного периода (1–20 июля), появилась возможность отправлять различные налоговые декларации — такие как по упрощенному налогу, налогу на доходы и налогу на прибыль — через портал Интернет-налоговой администрации с использованием «SİMA İmza». Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  • Перейти на сайт: new.e-taxes.gov.az
  • Нажать кнопку «Вход»
  • Выбрать «SİMA İmza» в качестве способа авторизации
  • Отсканировать QR-код на экране с помощью мобильного приложения «SİMA İmza»

После выполнения этих шагов предприниматели смогут войти в личный кабинет и проводить налоговые операции онлайн.

Следует отметить, что в рамках текущей акции индивидуальные предприниматели могут бесплатно получить цифровую подпись нового поколения «SİMA». Предприниматели, зарегистрировавшиеся в приложении «SİMA İmza» с промокодом 6AYPULSUZ, освобождаются от абонентской платы на ближайшие шесть месяцев. (Подробнее в блоге: https://sima.az/az/blog/19)

С 2023 года осуществляется интеграция цифрового решения «SİMA İmza» с порталом Интернет-налоговой администрации. На данный момент более 80 налоговых услуг уже доступны индивидуальным предпринимателям. Помимо этого, продолжается расширение интеграции для юридических лиц и государственных организаций.

О «SİMA İmza»

«SİMA» — это цифровая подпись нового поколения, разработанная в 2022 году ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Холдинга.  Количество загрузок мобильного приложения «SİMA İmza» превысило 4,2 миллиона. «SİMA İmza» способствует сокращению расходов и экономии времени. Для получения цифровой подписи не требуется посещать центры обслуживания или использовать физические носители. Достаточно установить мобильное приложение «SİMA İmza» на смартфон и пройти однократную регистрацию — всё это можно сделать независимо от вашего местоположения.

Для дополнительной информации:

📞 157

🌐 sima.az

Предыдущая статья
AnTuTu iyun ayının ən güclü Android planşetlərini açıqladı
Следующая статья
Vergi bəyannamələrini “SİMA İmza” ilə ödənişsiz təqdim et!
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,931ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»