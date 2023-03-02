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3 марта, 2023
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В Epic Games Store началась раздача Rise of Industry

Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно отдает Rise of Industry. Игру можно забрать до 9 марта 20:00 по бакинскому времени.

Rise of Industry – экономическая стратегия, в которой игроку нужно построить свою развивающуюся промышленную империю и управлять ей в процедурно генерируемом мире 1930-х годов, который постоянно эволюционирует и адаптируется к стилю игры.

На следующей неделе в Epic Games Store будет бесплатной игра Call of the Sea. Это приключение, в котором игрок оказывается на райском острове и идет по следам пропавшей экспедиции.

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