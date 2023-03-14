Представлены серверные процессоры AMD Epyc Embedded 9004 — от 16 до 96 ядер

Компания AMD сегодня представила серверные процессоры Epyc Embedded 9004. Серия создана на основе стандартной серверной EPYC 9004 и предлагает процессоры с количеством ядер Zen 4 от 16 до 96 для таких областей применения, как автоматизация, телекоммуникации, интернет вещей (IoT), периферийные вычисления и других, где требуется высокая производительность в сочетании высокой энергоэффективностью.

Всего было представлено десять процессоров. Шесть с количеством ядер от 16 до 64 можно использовать для построения двухпроцессорных систем 2P. Для систем 1P с одним сокетом доступно четыре процессора с количеством ядер от 32 до 96. Системы 1P предлагают 128 линий PCIe 5.0, а решения с двумя сокетами 2P можно настроить для поддержки до 160 линий.

Процессоры AMD EPYC Embedded 9004 поддерживают ECC оперативную память вплоть до 12 канальной DDR5-4800 и несколько типов модулей: RDIMM, 3DS RDIMM и уникальный для встраиваемой линейки NVDIMM-N. Модули NVDIMM-N сочетают энергонезависимую и флэш память для повышения отказоустойчивости.

AMD сравнивает предтоповый 64-ядерный Epyc 9554 с 60-ядерным Xeon Platinum 8490H — производительность на ядро у новинки AMD больше почти на четверть. А если сравнивать производительность на сокет, то 96-ялерный Epyc 9654 почти вдвое превосходит Xeon Platinum 8490H.

Партнерам AMD уже доступны образцы новых процессоров, серийное производство начнется в апреле.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az