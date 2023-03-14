Sony DSC-HX99 RNV: компактная фотокамера для людей с нарушениями зрения

Компания Sony представила компактную фотокамеру DSC-HX99 RNV, предназначенную для людей с нарушениями зрения. Система состоит из камеры Sony Cybershot DSC-HX99 и модуля Retissa Neoviewer от японской компании QD Laser. Камера DSC-HX99 была выпущена в 2018 году, в ней используется 18 Мп CMOS-датчик с задней подсветкой, встроенной стабилизацией изображения и зум-объективом с фокусным расстоянием от 24 мм до 720 мм. Поддерживается 30-кратный оптический зум и система контрастной автофокусировки.

Модуль Retissa Neoviewer предлагает лазерную проекционную систему передачи изображения с видоискателя с разрешением 720p и глубиной цвета 8 бит прямо на сетчатку глаза пользователя. Это позволяет людям с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом видеть четкое изображение при использовании камеры. Модуль оснащен аккумуляторной батареей, которая обеспечивает до 4 часов автономной работы. Для восполнения энергии предусмотрен интерфейс microUSB.

Комплект камеры с модулем Retissa Neoviewer будет предложен за $600. Перед покупкой Sony рекомендует попробовать камеру в деле, так как она не подходит для всех типов нарушения зрения. В продажу устройство поступит этим летом.

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