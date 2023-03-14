Azercell делает социальные сети более доступными в Новруз!

В преддверии праздника лидирующий мобильный оператор страны предлагает доступ к различным социальным платформам на более выгодных условиях.

Azercell предоставляет возможность активным пользователям таких платформ, как Instagram, Facebook, YouTube и TikTok воспользоваться пакетами социальных сетей, не расходуя трафик базовых интернет-пакетов. Подключиться к кампании могут абоненты “GəncOL”, “Sərbəst” и “İstəSən”, а также пользователи ежемесячных интернет-пакетов Azercell.

Для активации пакетов достаточно отправить соответствующее ключевое слово на короткий номер 2525 или набрать соответствующий USSD-код на экране телефона. Пакеты действительны в течение 30 дней с момента активации, и по истечении этого периода действие пакетов не продлевается. Отметим, что кампания активна до 31 марта.

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