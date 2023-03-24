Представлен ультрабук Dell Latitude 9440

Компания Dell представила новый ультрабук Latitude 9440. Устройство позиционируется как самая компактная модель среди 14-дюймовых бизнес-ноутбуков.

Ноутбук заключен в металлический корпус, габариты составляют 30,98 x 21,48 x 1,49 см. 14-дюймовый дисплей занимает 91,5% площади поверхности крышки. В основе Dell Latitude 9440 лежит процессор Intel Core 13-го поколения. Объем оперативной памяти LPDDR5x-6400 достигает 64 Gb, SSD-накопителя — до 2 Tb.

Есть три порта Thunderbolt 4, аудиоразъем и слот для nano-SIM. Особенностью модели стала подсветка mini-LED для клавиатуры. Производитель заявляет, что подсветка потребляет на 75% меньше энергии, чем ее LED-аналоги. Это дает до 3 часов автономности при ее использовании. На тачпаде есть сенсорные кнопки быстрого доступа к микрофону, камере и чату.

Кроме того, Dell обновил серию ноутбуков Latitude 7000. Модели Latitude 7340 и 7440 Ultralight получили 5G-модемы, 5 Мп веб-камеры, порты HDMI 2.0 и Thunderbolt 4, а также клавиатуры, аналогичные ноутбуку Latitude 9440.

Цены ноутбуков и даты начала продаж будут объявлены позднее.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az