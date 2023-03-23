Представлен смартфон Samsung Galaxy M54 с камерой на 108 Мп

Ассортимент компании Samsung пополнила модель смартфона под названием Galaxy M54. Аппарат оснащен 6,7-дюймовым экраном с матрицей Super AMOLED разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Применяется защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.

В основе Samsung Galaxy M54 лежит восьмиядерный процессор Exynos 1380, который работает в связке с 8 Gb оперативной памятью и накопителем на 128 или 256 Gb.

В состав основной камеры входят три датчика – главный на 108 Мп (f/1.8, OIS), сверхширокоугольный на 8 Мп (f/2.2) и макромодуль 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 32 Мп размещена в отверстии в центральной верхней части дисплея.

За автономность гаджета отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 25 Вт. В оснащение устройства также входят поддержка 5G, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, NFC, GPS и порт USB Type-C 2.0. Габариты составляют 164.9 x 77.3 x 8.4 мм, вес – 199 гр. Работает смартфон под управлением ОС Android 13 с интерфейсом One UI 5.1.

Цена и дата начала продаж Samsung Galaxy M54 пока не объявлены.

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