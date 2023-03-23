GitHub Copilot X – ИИ-помощник на базе GPT-4 для расширенной помощи программистам

Платформа GitHub представила сервис Copilot X, который предназначен для оказания расширенной помощи программисту. Новая технология позволяет упростить выполнение многих рутинных задач. Кроме того, программист может обращаться к Copilot X в случае затруднений, без необходимости просить помощи на профильных ресурсах — система подскажет, как выполнять те или иные задачи при написании кода.

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Возможности Copilot X:

Copilot Chat: интерфейс чата в стиле ChatGPT для взаимодействия с помощником. Инструмент встроен в IDE;

Copilot for Pull Requests: возможность составления описаний для пулл-реквестов на основе коммитов;

Copilot for Docs: интерфейс чата для вопросов о документации популярных проектов. Доступен для документации по React, Azure Docs и MDN;

Copilot for CLI: помощник в терминале предложит команду по запросу на естественном языке и объяснит значение различных флагов в командах.

Copilot Voice — экспериментальная функция, позволяет взаимодействовать с помощником голосом.

Copilot X получил поддержку последней версии языковой модели GPT-4 от OpenAI, но она потребовалась не для всех компонентов: GitHub хочет использовать разные модели для разных задач.

Общедоступным новый инструмент пока не стал. Для того, чтобы протестировать Copilot X, необходимо оставить заявку в списке ожидания на сайте GitHub Next.

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