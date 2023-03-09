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10 марта, 2023
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Представлен Samsung Galaxy M14 5G с аккумулятором на 6000 мАч

Samsung Galaxy M14 5G

Компания Samsung пополнила ряд смартфонов среднего ценового диапазона новой моделью Galaxy M14 5G. Основной особенностью аппарата является мощный аккумулятор.

Samsung Galaxy M14 5G получил 6,6-дюймовый LCD-дисплей Infinity-V с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. В основе смартфона лежит новейший процессор Exynos 1330, который работает в паре с 4 Gb оперативной памяти и накопителем на 128 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD. Основная камера тройная, в нее вошли датчик на 50 Мп (f/1.8, автофокус), 2 Мп макрообъектив и 2 Мп сенсор глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп.

Аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку на 25 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, модуль NFC, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем для наушников и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Габариты составляют 166,8 х 77,2 х 9,4 мм, вес — 206 гр. Работает смартфон под управлением Android 13 с пользовательским интерфейсом One UI 5.

Samsung Galaxy M14 5G доступен в синем, голубом и серебряном цветах корпуса по цене $225 за версию с 4/64 Gb памяти и $244 за вариант с 4/128 Gb.

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