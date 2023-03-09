Представлен Samsung Galaxy M14 5G с аккумулятором на 6000 мАч

Компания Samsung пополнила ряд смартфонов среднего ценового диапазона новой моделью Galaxy M14 5G. Основной особенностью аппарата является мощный аккумулятор.

Samsung Galaxy M14 5G получил 6,6-дюймовый LCD-дисплей Infinity-V с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. В основе смартфона лежит новейший процессор Exynos 1330, который работает в паре с 4 Gb оперативной памяти и накопителем на 128 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD. Основная камера тройная, в нее вошли датчик на 50 Мп (f/1.8, автофокус), 2 Мп макрообъектив и 2 Мп сенсор глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп.

Аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку на 25 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, модуль NFC, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем для наушников и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Габариты составляют 166,8 х 77,2 х 9,4 мм, вес — 206 гр. Работает смартфон под управлением Android 13 с пользовательским интерфейсом One UI 5.

Samsung Galaxy M14 5G доступен в синем, голубом и серебряном цветах корпуса по цене $225 за версию с 4/64 Gb памяти и $244 за вариант с 4/128 Gb.

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