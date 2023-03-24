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24 марта, 2023
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Представлен планшет Huawei MatePad 11 (2023)

Huawei MatePad 11 (2023)

Компания Huawei представила обновленную версию планшетного компьютера MatePad 11. В устройстве установлен 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 х 1600 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Дисплей имеет особое покрытие, устраняющее 97% бликов. Есть поддержка фирменного стилуса M-Pencil третьего поколения.

Huawei MatePad 11 (2023)

В основе планшета лежит процессор Qualcomm Snapdragon 870. Также есть версия без антибликового покрытия дисплея на базе Snapdragon 865. Предлагается 6/8 Gb оперативной памяти и 128/256 Gb постоянной. За автономность отвечает аккумуляторная батарея на 7250 мАч. Основная камера разрешением 13 Мп, селфи-камера на 8 Мп. Есть поддержка модулей Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. В качестве операционной системы используется HarmonyOS 3.1. Габариты составляют 253.7 x 165.3 x 7.2 мм, вес – 480 гр.

Цены на Huawei MatePad 11 (2023):

  • 6/128 Gb, Snapdragon 865 — $337;
  • 8/128 Gb, Snapdragon 865 — $366;
  • 8/128 Gb, Snapdragon 870 — $395;
  • 8/256 Gb, Snapdragon 870 — $439.

Доступные цвета корпуса: черный (Obsidian Black), голубой (Island Blue), белый (Crystal White) и фиолетовый (Streamer Purple). В китайской рознице планшет появится с 30 марта.

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