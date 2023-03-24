Huawei Call Bracelet B7 – фитнес-браслет и Bluetooth-гарнитура в одном устройстве

Компания Huawei представила устройство под названием Call Bracelet B7 — гибрид фитнес-браслета и Bluetooth-гарнитуры.

Визуально это самый обыкновенный фитнес-браслет прямоугольной формы, но 1,53-дюймовый AMOLED-экран (326 ppi) можно отсоединить от корпуса. К нижней части дисплея прикреплен наушник с микрофоном и функцией шумоподавления. Корпус браслета изготовлен из нержавеющей стали, есть защита стандарта IP57. Коричневый ремешок изготовлен из высококачественной кожи, черный ремешок сделан из фторкаучука.

Huawei Call Bracelet B7 оснащен процессором Kirin A1. Для сопряжения со смартфоном используется Bluetooth 5.2. Браслет оснащен датчиками ЧСС и SpO2, поддерживаются мониторинг сна, стресса и менструального цикла, есть разные режимы тренировок. Заявленное время автономной работы в обычном режиме — до 3 дней. Поддерживается технология быстрой зарядки: 10 минут подключения к источнику питания дают 4 часа автономной работы.

Цена устройства в Китае составляет $145.

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