Представлен Lenovo Legion Y900: планшет с 3K OLED-экраном за $726

Компания Lenovo представила планшетный компьютер Legion Y900. На данное время это самое передовое устройство Lenovo в своей категории. Планшет выполнен в алюминиевом корпусе толщиной 5,85 мм. Вес составляет 735 гр.

Lenovo Legion Y900 оснащен 14,5-дюймовой OLED-панелью с разрешением 3000 x 1876 пикселей, яркостью 500 нит и частотой обновления 120 Hz и частотой регулировки ШИМ 1920 Hz. Матрица имеет охват 100% цветового пространства DCI-P3, есть поддержка Dolby Vision и HDR 10+.

Планшет построен на базе процессора MediaTek Dimensity 9000. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5X составляет 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 — 256 Gb, поддерживаются карты microSD до 1 Tb. В основной камере установлены датчики с разрешением 13 и 5 Мп. Фронтальная камера устройства оснащена 13 Мп сенсором Hynix Hi1339. За автономность отвечает аккумулятор на 12300 мАч с поддержкой быстрой 68-ваттной зарядки (планшет заряжается на 80% за 48 мин).

Также имеется поддержка модулей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, восемь динамиков JBL с Dolby Atmos и возможность подключения внешнего дисплея через разъем USB-C 3.2 Gen 1. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке включения. Работает устройство под управлением ОС Android 13 с интерфейсом ZUI 15.

Цена Lenovo Legion Y900 в Китае составляет $726 при оформлении предзаказа. Позднее планшет поступит в розницу по цене $871.

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