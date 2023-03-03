Azercell продолжает оказывать поддержку при активации услуги Asan İmza

Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», компания «Azercell Telecom» поддержала сотрудников Учреждения социального обслуживания пожилых людей Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты в вопросе активации услуги Asan İmza.

Представители службы поддержки абонентов Azercell посетили учреждение социального обслуживания, расположенное в поселке Бильгя, и на месте оказали услуги примерно 100 сотрудникам. Активация услуги мобильной электронной подписи позволяет абонентам с удобством пользоваться более чем 650 государственными и частными электронными услугами. Azercell еще раз напоминает, что абоненты компании могут продлить срок действия SIM-карты с услугой Asan İmza с помощью SMS, не посещая Центры обслуживания абонентов.