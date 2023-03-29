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29 марта, 2023
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Microsoft работает над модульной Windows с гибкими настройками еще до установки

Microsoft

Компания Microsoft работает над созданием модульной операционной системы, сообщает издание Windows Central. Проект получил кодовое название CorePC. Согласно данным источника, Microsoft рассчитывает выпустить такую систему в 2024 году, вместе с Windows 12.

В основу CorePC легли наработки, которые ранее разрабатывались для Windows Core OS (которая так и не была выпущена), но теперь с акцентом на модульности, безопасности и использовании искусственного интеллекта. Главная особенность модульной Windows заключается в том, что систему можно будет гибко настраивать и адаптировать под определенные нужды пользователя еще до установки. Например, в ОС можно будет включить или отключить поддержку устаревших Win32-приложений, если это необходимо.

Текущая версия Windows по умолчанию устанавливается в один раздел жесткого диска с разрешением на запись, при этом сама система, пользовательские данные и программные файлы хранятся в одном месте. CorePC разбивает накопитель на несколько разделов, что радикально ускоряет обновление ОС, обеспечивает быстрый и надежный сброс системы и повышенную безопасность за счет выделенных разделов только для чтения, недоступных для пользователя и сторонних приложений, как в iPadOS или Android.

Microsoft уже проводит внутреннее тестирование модульной Windows, в которой поддерживается браузер Edge, пакет программ Office, веб- и Android-приложения. Размер этой версии ОС на 60-75% меньше, чем Windows 11 SE.

Кроме того, компания работает и над версией CorePC, которая будет устанавливаться на несколько разделов, но при этом располагать всеми функциями десктопной Windows. Microsoft также экспериментирует над специальной версией CorePC, которая сфокусирована на возможностях ИИ и вертикальной оптимизации аппаратного и программного обеспечения аналогично Mac и MacBook на фирменных процессорах Apple Silicon. Функции ИИ включают в себя анализ контента и контекстные подсказки для быстрого запуска проектов или приложений. ИИ также может идентифицировать объекты и текст на изображениях для удобного копирования.

Представители Microsoft от комментариев отказались.

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