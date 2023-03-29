Microsoft работает над модульной Windows с гибкими настройками еще до установки

Компания Microsoft работает над созданием модульной операционной системы, сообщает издание Windows Central. Проект получил кодовое название CorePC. Согласно данным источника, Microsoft рассчитывает выпустить такую систему в 2024 году, вместе с Windows 12.

В основу CorePC легли наработки, которые ранее разрабатывались для Windows Core OS (которая так и не была выпущена), но теперь с акцентом на модульности, безопасности и использовании искусственного интеллекта. Главная особенность модульной Windows заключается в том, что систему можно будет гибко настраивать и адаптировать под определенные нужды пользователя еще до установки. Например, в ОС можно будет включить или отключить поддержку устаревших Win32-приложений, если это необходимо.

Текущая версия Windows по умолчанию устанавливается в один раздел жесткого диска с разрешением на запись, при этом сама система, пользовательские данные и программные файлы хранятся в одном месте. CorePC разбивает накопитель на несколько разделов, что радикально ускоряет обновление ОС, обеспечивает быстрый и надежный сброс системы и повышенную безопасность за счет выделенных разделов только для чтения, недоступных для пользователя и сторонних приложений, как в iPadOS или Android.

Microsoft уже проводит внутреннее тестирование модульной Windows, в которой поддерживается браузер Edge, пакет программ Office, веб- и Android-приложения. Размер этой версии ОС на 60-75% меньше, чем Windows 11 SE.

Кроме того, компания работает и над версией CorePC, которая будет устанавливаться на несколько разделов, но при этом располагать всеми функциями десктопной Windows. Microsoft также экспериментирует над специальной версией CorePC, которая сфокусирована на возможностях ИИ и вертикальной оптимизации аппаратного и программного обеспечения аналогично Mac и MacBook на фирменных процессорах Apple Silicon. Функции ИИ включают в себя анализ контента и контекстные подсказки для быстрого запуска проектов или приложений. ИИ также может идентифицировать объекты и текст на изображениях для удобного копирования.

Представители Microsoft от комментариев отказались.

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