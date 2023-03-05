5 команд Бакинской высшей школы нефти SOCAR вышли в финал TEKNOFEST

5 команд, представленных студентами Бакинской высшей школы нефти (БВШН) SOCAR, вышли в финал крупнейшего аэрокосмического и технологического фестиваля Турции – TEKNOFEST.

Таким образом, БВШН стала вузом, представившим Азербайджан с наибольшим количеством команд на фестивале.

Команды ForestBerg, Yıl 2020 и GreenPack будут соревноваться в номинации «Экологические и энергетические технологии», команда Əkinçi — в номинации «Агротехнологии», команда Zəngəzur — «Технологии беспрепятственной жизни».

Научным руководителем команды ForestBerg является заведующий кафедрой химической инженерии БВШН Амир Реза Вахшури, научным руководителем команды Yıl 2020 является преподаватель кафедры инженерии по автоматизации процессов БВШН Илькин Балазаде, команды GreenPack — старший лаборант кафедры химической инженерии Инджи Мирзазаде, команды Əkinçi — руководитель Центра инноваций и исследований БВШН Фарад Камьяби, команды Zəngəzur — старший преподаватель кафедры инженерии по автоматизации процессов Айгуль Мусаева.

Студенты Бакинской высшей школы нефти также представлены в команде «Союз инженеров Азербайджана», которая тоже вышла в финал TEKNOFEST.

Фестиваль TEKNOFEST пройдет в апреле-мае в Турции.