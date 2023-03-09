Hyundai представил кроссовер KONA второго поколения

Компания Hyundai представила кроссовер KONA второго поколения. Автомобиль будет предлагаться с несколькими типами силовых установок на выбор, включая полностью электрическую. Как заявили в Hyundai, при создании KONA второго поколения компания отошла от привычных правил и сначала разработала электрическую версию кроссовера.

По сравнению с версией 2017 года длина нового электрического кроссовера увеличилась на 175 мм до 4355 мм, колесная база — на 60 мм до 2660 мм, ширина — на 25 мм до 1825 мм, а высота — на 20 мм до 1575 мм. Кроме того, электромобиль имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,27.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Стандартная электрическая версия кроссовера будет оснащаться электромотором мощностью 160 кВт (217 л.с.) и 255 Нм крутящего момента и получит аккумулятор на 48,4 кВтч. Запас хода по циклу WLTP составит 342 км. Модель с увеличенным запасом хода получит тот же 217-сильный электродвигатель и батарею емкостью 65,4 кВтч, полной зарядки которой должно хватать более чем на 490 км по циклу WLTP.

Свободное пространство в салоне по сравнению с предшественником также было увеличено. Перед водителем установлена горизонтальная панель C-Pad с двумя 12,3-дюймовыми панорамными экранами.

Другие обновления кроссовера включают цифровой ключ Digital Key 2 Touch, усовершенствованную систему помощи водителю SmartSense ADAS и мультимедийный комплекс Connected Car Navigation Cockpit (ccNC). Программное обеспечение будет обновляться по воздуху (OTA). Hyundai KONA поддерживает технологию Vehicle-to-Load (V2L), позволяющую использовать его аккумулятор в качестве резервного источника питания для подключения бытовых приборов на отдыхе или дома в экстренных случаях.

Подробные технические характеристики, а также цены и доступные комплектации Hyundai KONA второго поколения производитель объявит позже.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az