Starfield получила дату релиза – 6 сентября

Bethesda Game Studios объявила дату релиза экшен-RPG Starfield — игра выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series X/S и в сервисе Game Pass. Датой релиза глава компании Тодд Говард поделился в свежем трейлере.
11 июня Microsoft проведет стрим Direct, в рамках которого более подробно расскажет о космической RPG.
Изначально Starfield планировали выпустить в ноябре 2022 года, но в мае того же года разработчики сообщили о том, что перенесли выход на 2023 год.
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