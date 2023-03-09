spot_img
10 марта, 2023
spot_img
ДомойSoftwareИгрыStarfield получила дату релиза – 6 сентября

Starfield получила дату релиза – 6 сентября

Starfield

Bethesda Game Studios объявила дату релиза экшен-RPG Starfield — игра выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series X/S и в сервисе Game Pass. Датой релиза глава компании Тодд Говард поделился в свежем трейлере.

11 июня Microsoft проведет стрим Direct, в рамках которого более подробно расскажет о космической RPG.

Изначально Starfield планировали выпустить в ноябре 2022 года, но в мае того же года разработчики сообщили о том, что перенесли выход на 2023 год.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Azercell публикует итоги 2022 года
Следующая статья
Hyundai представил кроссовер KONA второго поколения
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,154ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,119ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»