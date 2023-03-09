Starfield получила дату релиза – 6 сентября

Bethesda Game Studios объявила дату релиза экшен-RPG Starfield — игра выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series X/S и в сервисе Game Pass. Датой релиза глава компании Тодд Говард поделился в свежем трейлере.

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11 июня Microsoft проведет стрим Direct, в рамках которого более подробно расскажет о космической RPG.

Изначально Starfield планировали выпустить в ноябре 2022 года, но в мае того же года разработчики сообщили о том, что перенесли выход на 2023 год.

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