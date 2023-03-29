Apple запустила Pay Later – сервис оплаты в рассрочку

Компания Apple запустила сервис Pay Later, позволяющий совершать покупки в рассрочку. Новый сервис позволяет пользователям разделить покупки на четыре платежа, которые предлагаются вносить в течение шести недель без процентов и комиссий. Отслеживать состояние кредитов можно прямо в приложении Wallet. Пользователи могут оформить рассрочку в Pay Later на сумму от $50 до $1000. Деньги можно использовать для покупок через Apple Pay или оплат подписок в приложениях. Доступна услуга пока только в США.

«Не существует универсального подхода, когда речь идет о том, как люди управляют своими финансами. Многие люди ищут гибкие варианты оплаты, поэтому мы рады предоставить нашим пользователям Apple Pay Later, — сказала Дженнифер Бейли (Jennifer Bailey), вице-президент Apple по Apple Pay и Apple Wallet.

Подать заявление можно прямо в приложении Wallet. В процессе рассмотрения заявки будет проведена мягкая проверка кредитоспособности, чтобы убедиться, что пользователь находится в хорошем финансовом положении до получения займа. После одобрения заявки пользователь увидит опцию Pay Later при выборе оплаты с помощью Apple Pay.

Это первый случай в истории Apple, когда она сама будет заниматься финансовой стороной вопроса — операции будут проходить через новую дочернюю компанию Apple Financing LLC. В Apple сообщили, что совершенные с Pay Later покупки не повлияют на кредитную историю пользователей. Но в соглашении прописано, что история операций, совершенных через Pay Later, может быть передана кредитным бюро.

С помощью Pay Later в Wallet пользователи могут видеть общую сумму, причитающуюся по всем своим существующим кредитам, а также сумму, подлежащую оплате в течение следующих 30 дней. Они также могут просмотреть все предстоящие платежи во встроенном календаре. Покупки с помощью Pay Later аутентифицируются с помощью Face ID, Touch ID или пароля, а история транзакций и кредитов пользователей никогда не передаются и не продаются третьим лицам для маркетинга или рекламы.

Начиная с сегодняшнего дня Apple начнёт приглашать отдельных пользователей к использованию предварительной версии Apple Pay Later. Для всех желающих доступ откроется в ближайшие месяцы.

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