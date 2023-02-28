Xiaomi объявила цены на TWS-наушники Buds 4 Pro и smart-часы Watch S1 Pro для глобального рынка

На Mobile World Congress (MWC) компания Xiaomi объявила цены на TWS-наушники Buds 4 Pro и smart-часы Watch S1 Pro для международного рынка.

Напомним, Buds 4 Pro оснащены 11-мм драйверами и флагманским 12-нм процессором. Наушники оборудованы тремя микрофонами, поддерживают систему активного шумоподавления до 48 дБ и технологию 360 Audio. Есть поддержка кодеков SBC, AAC и LHDC 4.0.

Автономность составляет до 9 часов, с учетом кейса этот показатель увеличивается до 38 часов. Полностью наушники могут зарядиться всего за полчаса, подзарядка за 5 минут обеспечит дополнительные 3 часа прослушивания. Заявлена защита от воды по стандарту IP54.

Smart-часы Watch S1 Pro оборудованы круглым 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480 х 480 пикселей и яркостью 600 нит. Экран прикрыт устойчивым к царапинам сапфировым стеклом. Предлагаются более 100 разных циферблатов. Часы выполнены в 46-мм корпусе из нержавеющей стали. Есть защита от воды (5АТМ). Емкость аккумулятора составляет 500 мА·ч. В обычном режиме использования часы способны проработать до 14 дней без подзарядки. При интенсивном использовании — 10 дней, а при включении функции постоянно активного экрана — до 5 дней.

Есть Bluetooth 5.0, NFC, GPS, постоянное отслеживание пульса и уровня кислорода в крови (SpO2), функция измерения температуры тела. Поддерживается свыше 100 спортивных режимов. Кроме того, с помощью часов можно управлять различными интеллектуальными устройствами Xiaomi. Вдобавок внутри есть динамик для громкой связи. С его помощью часы можно использовать как гарнитуру для голосовых вызовов.

Цена наушников Xiaomi Buds 4 Pro составляет €249, часов — €299.

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