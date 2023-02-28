LG анонсировал портативный принтер для временных татуировок

Подразделение компании LG под названием Household & Health Care на MWC 2023 представило необычное устройство — портативный принтер для временных тату. Устройство под названием Imprintu подключается к смартфону, после чего пользователь с помощью мобильного приложения может выбрать интересующий его эскиз. Разрешение печати достигает 600 точек на дюйм, что позволяет наносить на кожу контрастный временный рисунок.

Для печати татуировок используются безопасные для здоровья чернила, которые держатся около 24 часов. Кроме того, можно наносить изображения на одежду. Планируется расширение каталога доступных эскизов в приложении с помощью ИИ-алгоритма Exaone.

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LG Imprintu поступит в продажу на рынках Южной Кореи и США во второй половине этого года. Цена устройства и расходников к нему пока не объявлена.

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