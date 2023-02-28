spot_img
1 марта, 2023
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыLG анонсировал портативный принтер для временных татуировок

LG анонсировал портативный принтер для временных татуировок

LG Imprintu

Подразделение компании LG под названием Household & Health Care на MWC 2023 представило необычное устройство — портативный принтер для временных тату. Устройство под названием Imprintu подключается к смартфону, после чего пользователь с помощью мобильного приложения может выбрать интересующий его эскиз. Разрешение печати достигает 600 точек на дюйм, что позволяет наносить на кожу контрастный временный рисунок.

Для печати татуировок используются безопасные для здоровья чернила, которые держатся около 24 часов. Кроме того, можно наносить изображения на одежду. Планируется расширение каталога доступных эскизов в приложении с помощью ИИ-алгоритма Exaone.

LG Imprintu поступит в продажу на рынках Южной Кореи и США во второй половине этого года. Цена устройства и расходников к нему пока не объявлена.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Xiaomi объявила цены на TWS-наушники Buds 4 Pro и smart-часы Watch S1 Pro для глобального рынка
Следующая статья
Представлен маршрутизатор Nokia Beacon 10 с поддержкой Wi-Fi 6E
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,154ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,119ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»