spot_img
28 февраля, 2023
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыRedmi показал в действии быструю зарядку мощностью 300 Вт

Redmi показал в действии быструю зарядку мощностью 300 Вт

Redmi

Бренд Redmi на MWC 2023 продемонстрировал в действии возможности быстрой зарядки с рекордной мощностью 300 Вт. Отмечается, что благодаря улучшенной конструкции и системе охлаждения, зарядное устройство имеет тот же размер, что и у предшественника (240 Вт).

Для демонстрации был выбран смартфон Redmi Note 12 Pro+, которому модифицировали порт USB-C и урезали батарею до 4100 мАч. Судя по видео, смартфон заряжается до 100% менее, чем за 5 мин. Вспомогательный прибор показал, что максимальная потребляемая мощность зарядного устройства составила 290 Вт.

Производитель отметил, что в батарее используются более мощные элементы 15C, состоящие из новых углеродных материалов, что позволило уменьшить толщину электродов на 35%. Вместе с тем это обеспечивает более высокую плотность мощности и сниженное количество тепла, выделяемого в процессе. Кроме того, в систему встроено более 50 функций для отслеживания тока, напряжения и температуры.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Компании Techpro DC и GT Group провели в Грузии конференцию «Security-Driven Network»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,154ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,119ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»