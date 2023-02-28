Redmi показал в действии быструю зарядку мощностью 300 Вт

Бренд Redmi на MWC 2023 продемонстрировал в действии возможности быстрой зарядки с рекордной мощностью 300 Вт. Отмечается, что благодаря улучшенной конструкции и системе охлаждения, зарядное устройство имеет тот же размер, что и у предшественника (240 Вт).

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Для демонстрации был выбран смартфон Redmi Note 12 Pro+, которому модифицировали порт USB-C и урезали батарею до 4100 мАч. Судя по видео, смартфон заряжается до 100% менее, чем за 5 мин. Вспомогательный прибор показал, что максимальная потребляемая мощность зарядного устройства составила 290 Вт.

Производитель отметил, что в батарее используются более мощные элементы 15C, состоящие из новых углеродных материалов, что позволило уменьшить толщину электродов на 35%. Вместе с тем это обеспечивает более высокую плотность мощности и сниженное количество тепла, выделяемого в процессе. Кроме того, в систему встроено более 50 функций для отслеживания тока, напряжения и температуры.

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