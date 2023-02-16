Представлена мобильная платформа MediaTek Dimensity 7200

Компания MediaTek представила однокристальную платформу Dimensity 7200 для смартфонов среднего уровня. Это первый мобильный чип в серии Dimensity 7000. Новая платформа производится по техпроцессу 4 нм.

В конфигурацию Dimensity 7200 вошли два ядра Cortex-A715 с частотой до 2,8 GHz и шесть ядер Cortex-A510 (частота не указана). За графическую производительность отвечает Mali G610 MC4.

Новое решение поддерживает экраны Full HD+ с частотой до 144 Hz, HDR10+ и Dolby HDR. Есть поддержка памяти LPDDR5, UFS 3.1, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Bluetooth LE Audio, 200 Мп камер и запись видео в 4K при 30 к/с. Модем платформы поддерживает скорость передачи данных на скорости до 4,7 Гбит/с.

Ожидается, что устройства на базе MediaTek Dimensity 7200 появятся в первом квартале 2023 года.

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