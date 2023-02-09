В браузер Opera планируют интегрировать ChatGPT

В веб-браузер Opera планируют интегрировать чат-бот ChatGPT, об этом сообщает CNBC со ссылкой на информацию от владеющей браузером компании Kunlun Tech. Когда проект будет реализован, будет ли новая функция добавлена во все версии браузера, включая мобильные, пока неизвестно.

Разработанный компанией OpenAI бот ChatGPT стал очень популярным. Компания Microsoft показала новую версию поисковика Bing со встроенным чат-ботом — он дает развернутый ответ на запрос пользователя. Технология также доступна в браузере Edge. У компании Google тоже есть свои наработки в этой сфере.

По данным Statcounter, в январе самым популярным в мире браузером был Google Chrome с долей 65,4%. Opera занимает лишь шестое место с долей 2,4%.

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