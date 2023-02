Google продемонстрировал ИИ-функции для поиска

Компания Google провела мероприятие в Париже, посвященное своим наработкам в сфере ИИ. В частности, было объявлено, что скоро пользователи смогут прямо в поисковой строке задавать любые интересующие их вопросы и генеративный ИИ выдаст на них ответ. Причем ответ будет разносторонним, если вопрос подразумевает несколько точек зрения или вариантов ответа. Также будут предложены ссылки, по которым можно будет узнать больше подробностей. Кроме того, у пользователей будет возможность задать уточняющие вопросы, список которых будет предложен под ответами.

Напомним, что позавчера Google представил собственного ИИ-бота под названием Bard. Система основана на языковой модели LaMDA.

В своей демонстрации компания показала поиск по запросу «какие созвездия лучше всего искать во время наблюдения за звездами?». На такой вопрос чат-бот Bard дал сразу несколько ответов. В компании это называют NORA (No One Right Answer) или «Нет единого правильного ответа». Также ИИ вместе с ответами предложил уточняющие вопросы, через которые пользователь может узнать еще больше. Например, «В какое время года лучше всего видны эти созвездия».



Кроме того, пользователи Twitter заметили, что в рекламном ролике, где ИИ попросили рассказать о космическом телескопе «Джеймс Уэбб», он ответил неправильно. Бот заявил, что с помощью этого телескопа люди получили первые снимки планет вне Солнечной системы, но в реальности они были сделаны за 17 лет до его запуска.

После такой «провальной» презентации Google акции холдинга потеряли в цене 8%.

