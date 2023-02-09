spot_img
9 февраля, 2023
spot_img
ДомойAI / MLGoogle продемонстрировал ИИ-функции для поиска

Google продемонстрировал ИИ-функции для поиска

Google Bard

Компания Google провела мероприятие в Париже, посвященное своим наработкам в сфере ИИ. В частности, было объявлено, что скоро пользователи смогут прямо в поисковой строке задавать любые интересующие их вопросы и генеративный ИИ выдаст на них ответ. Причем ответ будет разносторонним, если вопрос подразумевает несколько точек зрения или вариантов ответа. Также будут предложены ссылки, по которым можно будет узнать больше подробностей. Кроме того, у пользователей будет возможность задать уточняющие вопросы, список которых будет предложен под ответами.

Напомним, что позавчера Google представил собственного ИИ-бота под названием Bard. Система основана на языковой модели LaMDA.

В своей демонстрации компания показала поиск по запросу «какие созвездия лучше всего искать во время наблюдения за звездами?». На такой вопрос чат-бот Bard дал сразу несколько ответов. В компании это называют NORA (No One Right Answer) или «Нет единого правильного ответа». Также ИИ вместе с ответами предложил уточняющие вопросы, через которые пользователь может узнать еще больше. Например, «В какое время года лучше всего видны эти созвездия».

Кроме того, пользователи Twitter заметили, что в рекламном ролике, где ИИ попросили рассказать о космическом телескопе «Джеймс Уэбб», он ответил неправильно. Бот заявил, что с помощью этого телескопа люди получили первые снимки планет вне Солнечной системы, но в реальности они были сделаны за 17 лет до его запуска.

После такой «провальной» презентации Google акции холдинга потеряли в цене 8%.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
HUAWEI şirkəti yeni ağıllı saatlar seriyası üzərində işləyir
Следующая статья
В браузер Opera планируют интегрировать ChatGPT
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,162ФанатыМне нравится
1,007ЧитателиЧитать
3,117ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»