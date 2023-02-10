TCL представил серию 4K-телевизоров C11G с частотой 144 Hz и 220 разделами подсветки

Компания TCL представила серию 4K-телевизоров C11G, в которую вошли три модели с диагональю экрана 55, 65 и 75 дюймов. Частота обновления изображения составляет 144 Hz.

Во всех новинках используется технология Quantum Dot Matrix от TLC, которая позволяет управлять освещением, включает 220 разделов подсветки, HDR 1999, значение максимальной яркости может достигать 1000 нит.

Телевизоры построены на базе чипа Lingyao M1 с поддержкой технологии TXR для улучшения качества изображения. Чип предлагает оригинальные цвета 3D-фильмов, реконструкцию пикселей и сертификацию двойной защиты глаз TUV Rhineland.

Также производитель отмечает наличие аудиосистемы Onkyo 2.1 Hi-Fi с функцией объемного звучания и возможность персонализации контента для нескольких пользователей с разными профилями.

Цена 55-дюймовой модели составляет $1177, 65-дюймовой версии — $1472, а топовой 75-дюймовой — $1914. Телевизоры серии TCL C11G уже появились в продаже в Китае.

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